Modena, Lara e Stefano morti carbonizzati dopo lo schianto frontale: tornavano dal weekend al mare L’incidente tra la Toyota Yaris dei due giovani e una Mercedes Classe A è avvenuto a Savignano sul Panaro (Modena), sulla strada Pedemontana. Lara e Stefano da qualche tempo convivevano a Sassuolo.

Sono i due fidanzati, Lara Zanni, 25enne di Sassuolo e Stefano Papotto, 27enne di Formigine, le vittime del tragico incidente stradale di ieri a Savignano sul Panaro (Modena), sulla strada Pedemontana, all'altezza delle ceramiche Pastorello.

I due giovani stavano tornando da un weekend trascorso insieme al mare: viaggiavano sulla Toyota Yaris che dopo essersi scontrata frontalmente con un secondo mezzo, una Mercedes Classe A, è stata avvolta dalle fiamme. Per loro non c'è stato nulla da fare: il violento impatto prima e il rogo poi non hanno lasciato scampo ai ragazzi, morti carbonizzati nell'abitacolo. Grave ma non in pericolo di vita il conducente 27enne dell'altro mezzo.

Sul posto sono infatti intervenute le squadre dei vigili del fuoco di Vignola, Sassuolo e Bazzano oltre ai sanitari del 118, con ambulanze e automedica, ai carabinieri e alla polizia locale. La strada è rimasta chiusa al traffico diverse ore al fine di permettere ai mezzi di soccorso di intervenire.

Saranno ora i carabinieri a ricostruire la dinamica del terribile incidente stradale. In base ad alcune testimonianze, all’origine potrebbe esserci stata un’invasione di carreggiata. Non si esclude nemmeno l’ipotesi di un sorpasso azzardato.

Lara e Stefano da qualche tempo convivevano a Sassuolo, dopo un percorso di studi condiviso nell'indirizzo alberghiero. Lasciano i genitori, due sorelle un fratello.

"Posso solo esprimere le mie più sentite condoglianze alle famiglie coinvolte – afferma il sindaco di Formigine, Maria Costi – per un dolore cosi grande e impossibile da sopportare. Quello che posso dire è che tutti dobbiamo impegnarci per cercare di proteggere la vita, soprattutto quella dei nostri ragazzi".