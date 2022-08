Lamezia Terme, trovato cadavere carbonizzato in un’auto in fiamme Il cadavere carbonizzato di un uomo di 77 anni è stato rinvenuto nella mattinata odierna a Lamezia Terme. Il corpo senza vita è stato estratto da un’auto in fiamme. Si indaga.

A cura di Gabriella Mazzeo

È di questa mattina la macabra scoperta di un cadavere carbonizzato all'interno di un'auto abbandonata a Lamezia Terme. Secondo quanto trapelato finora, si tratterebbe di un anziano di circa 77 anni.

Le condizioni del corpo non avrebbero permesso il riconoscimento sul posto: per l'ufficialità dell'identificazione si attendono quindi i risultati di approfondimenti specifici condotti dal medico legale.

Nel frattempo le forze dell'ordine continuano a indagare sul caso. I militari sono accorsi in via Conte, contrada Piombo, nella mattinata di oggi lunedì 29 agosto.

Con loro anche i vigili del fuoco che si sono occupati di spegnere l'auto in fiamme. Il veicolo, secondo quanto riportato anche dalla stampa locale, sarebbe una Daewoo Matiz.

Per il momento non si esclude alcuna pista: chi indaga sta valutando sia l'ipotesi di una morte violenta sia quella del suicidio. Le forze dell'ordine vogliono mantenere il massimo riserbo sullo sviluppo dell'inchiesta.

Non è chiaro chi abbia lanciato l'allarme intorno alle 4 di questa mattina. I primi ad intervenire sul posto sono stati i vigili del fuoco del distaccamento di Lamezia. Dopo aver portato a termine l'intervento di spegnimento è toccato ai militari iniziare gli accertamenti del caso sull'abitacolo.

Il corpo senza vita è stato rinvenuto sul sedile al lato guida. Il cadavere è stato completamente distrutto dalle fiamme: per questo motivo per il riconoscimento bisognerà aspettare ancora qualche giorno. Il luogo del ritrovamento è stato transennato e messo in sicurezza per evitare la propagazione dell'incendio.

Sono accorsi in via Conte i poliziotti della Polizia di Stato, la Scientifica e il pm di turno. Richiesto anche l'intervento del Nucleo investigativo Antincendio Territoriale per ulteriori verifiche sulle dinamiche dei fatti.