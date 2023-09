Lamezia Terme, operaio che dirigeva il traffico muore investito: aveva 24 anni La tragedia è avvenuta lungo la strada che dalla statale 280 in Calabria conduce all’aeroporto. La vittima lavorava per un’impresa che svolge servizi stradali per conto dell’Anas.

A cura di Biagio Chiariello

Un tragico incidente è avvenuto stamattina a Lamezia Terme, in provincia di Catanzaro, lungo la strada che collega la statale 280 all’aeroporto: un ragazzo di 24 anni è morto dopo essere stato investito da un'auto mentre stava regolando il traffico. Lavorava per un’azienda che forniva servizi stradali per conto dell’Anas.

L’incidente è avvenuto all’altezza di un restringimento di carreggiata istituito per consentire lavori di rifacimento dell’asfalto. La vittima era residente a San Pietro Apostolo (Catanzaro). Sul posto carabinieri, polizia stradale e personale del 118. Il conducente della vettura che ha investito l'operaio si è fermato per soccorrere il giovane. La sua posizione è adesso al vaglio di carabinieri e polizia stradale che stanno svolgendo le indagini sotto le direttive della procura della Repubblica di Lamezia Terme.

Si sta valutando, in particolare, la velocità alla quale procedeva la vettura investitrice e se la segnalazione del precedente incidente, così come del restringimento di carreggiata per consentire i lavori di rifacimento del manto stradale, fossero stati attuati in maniera corretta.

Secondo quanto ha riferito l'Anas tramite una nota il ragazzo "si era allontanato dalla sua postazione, per cause in corso d'accertamento". La società ha riferito che "l'operaio si era spostato sulla rotatoria posta lungo la strada che conduce all'aeroporto di Lamezia Terme, dove è sopraggiunta un'auto che lo ha investito, provocandone il decesso. Anas – conclude il comunicato – esprime il più sincero cordoglio ai familiari del giovane operaio".