Lamezia Terme, entra in chiesa e ruba le ceneri di San Francesco, poi scappa in bici L’uomo è stato arrestato in provincia di Catanzaro, dove si era dato alla fuga su una bicicletta elettrica. Il ladro si era impossessato della “Reliquia di I grado delle ceneri di San Francesco d’Assisi”, che contiene parti attribuibili al Santo.

A cura di Matteo Pelliccia

San Francesco d’Assisi.

Si è intrufolato nella chiesa, ha danneggiato la cassetta delle donazioni dei parrocchiani e si è dato alla fuga su una bicicletta elettrica, portando con sé una preziosa reliquia di San Francesco d'Assisi. L'episodio si è verificato presso la Chiesa di Santa Chiara, situata in via Felice Scalzo a Lamezia Terme, in provincia di Catanzaro, dove una squadra volante del commissariato di Polizia è intervenuta tempestivamente.

Gli agenti sono giunti sul luogo e hanno raccolto le prime testimonianze dai frati missionari e dei presenti: hanno poi confermato che l'uomo, oltre a danneggiare la cassetta delle offerte, aveva sottratto una preziosa reliquia di San Francesco d'Assisi. Il reperto, di inestimabile valore, conteneva per di più una parte delle ceneri del Santo, patrono d'Italia e uno dei santi più venerati dalla Chiesa Cattolica.

Le indagini e l'identificazione dell'individuo

La reliquia era esposta all'adorazione dei fedeli nella navata della chiesa e custodita in una teca speciale. Le immediate indagini condotte dalla Polizia, che ha raccolto testimonianze e visionato le registrazioni dei sistemi di video sorveglianza nella zona, hanno fornito importanti indizi che hanno agevolato il proseguio delle indagini. Sulla base delle prove raccolte, è stata avviata la ricerca per individuare il presunto responsabile del furto. Questo sforzo ha rapidamente portato all'identificazione dell'individuo, un lametino di 50 anni con precedenti penali, il quale è stato intercettato mentre circolava su una bicicletta elettrica in una via del centro cittadino.

L'uomo è stato successivamente sottoposto a un accurato controllo, durante il quale è stato scoperto in possesso della preziosa "Reliquia di I grado delle ceneri di San Francesco d'Assisi", così denominata poiché contiene parti direttamente attribuibili al Santo, oltre a strumenti per lo scasso. Alla fine delle indagini, l'uomo è stato arrestato in flagrante per il reato di furto pluriaggravato continuato e messo a disposizione della Procura della Repubblica di Lamezia Terme. In seguito, l'arresto è stato convalidato ed è stata imposta la misura degli arresti domiciliari.

Il vescovo Parisi: "La reliquia tornerà grazie alla Polizia di Stato"

La reliquia contenente le ceneri di San Francesco d'Assisi, classificata come una "reliquia sacra di riconosciuta importanza spirituale" e di inestimabile valore, è stata sequestrata e sarà restituita ai frati della Chiesa di Santa Chiara una volta completate le indagini.

Il vescovo di Lamezia Terme, monsignor Serafino Parisi, la Comunità dei Missionari della Via e l'intera comunità lametina, in una dichiarazione, esprimono la loro gratitudine alla Polizia di Stato di Lamezia Terme. " Grazie per la professionalità e la discrezione dimostrate nelle indagini che hanno portato al recupero della reliquia di San Francesco d'Assisi, sottratta dalla chiesa di Santa Chiara nei giorni scorsi. Grazie all'operato della Polizia di Stato, che ha agito con grande rispetto per il significato delle reliquie per la Chiesa, le ceneri presto torneranno nella chiesa e saranno nuovamente oggetto di venerazione da parte dei fedeli".