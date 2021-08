Laila, morta schiacciata da un macchinario a Modena, gli ispettori: “Operazione non sicura” La macchina che ha ucciso l’operaia di 41 anni Laila El Harim era provvista di un doppio blocco di funzionamento meccanico, ma purtroppo azionabile, da parte dell’operatrice, soltanto manualmente e non automaticamente. “Ciò – secondo una relazione redatta dagli ispettori del lavoro di Modena -ha consentito un’operazione non sicura che ha cagionato la morte per schiacciamento”.

A cura di Davide Falcioni

Laila El Harim – l'operaia di 41 anni che ieri mattina ha perso la vita a Camposanto, in provincia di Modena, presso lo stabilimento della ditta Bombonette, un'azienda specializzata nella produzione di cartone per packaging – potrebbe non essere morta a causa di un inevitabile incidente. Sull'ennesima tragedia in un luogo di lavoro andrà fatta piena luce e determinanti saranno i risultati delle indagini coordinate dalla Procura di Modena, che verranno condotte dai carabinieri. La donna, 40enne di origine marocchina ma residente in Italia ormai da molti anni, è stata dilaniata dalle ferite causate dalla fustellatrice dentro la quale è rimasta incastrata mentre lavorava, in un’area dello stabilimento Bombonette lontana da quella dove invece si trovavano i colleghi – circa 70 – che infatti sono intervenuti quando ormai era troppo tardi.

Le indagini degli inquirenti si concentreranno in particolare sul rispetto della normativa di sicurezza nello stabilimento e verrà analizzata soprattutto la fustellatrice a cui lavorava Laila. La macchina, secondo quanto emerso finora, era provvista di un doppio blocco di funzionamento meccanico, ma purtroppo azionabile, da parte dell'operatrice, soltanto manualmente e non automaticamente. "Ciò – secondo una relazione redatta dagli ispettori del lavoro di Modena -ha consentito un'operazione non sicura che ha cagionato la morte per schiacciamento". Specifiche indagini da parte dei tecnici dell'Upg della Usl dovranno accertare la conformità del macchinario ai sistemi di sicurezza. Secondo fonti interne citate dal Corriere della Sera la fustellatrice sarebbe stata avviata in "modalità manutentiva" e non "lavorativa", come invece avrebbe dovuto essere: ciò potrebbe aver impedito ai sensori di avviare lo stop automatico in caso di emergenza.

Quanto accaduto ieri riaccende i riflettori sulle morti bianche, che in questo 2021 stanno facendo registrare cifre record nel nostro Paese: "Dobbiamo constatare che gli infortuni sul lavoro, purtroppo anche con esiti mortali, continuano ad accadere nonostante i nostri numerosi appelli. Appena due mesi fa (il 4 giugno) – dichiara Domenico Chiatto, componente della segreteria Cisl Emilia centrale con delega alla salute e sicurezza sul lavoro – abbiamo promosso una manifestazione nazionale per fermare le stragi nei luoghi di lavoro. Già i dati del primo trimestre 2021 avevano rivelato, con la ripresa economica, un aumento dell'11% degli infortuni mortali nel nostro Paese, dovuto anche al tentativo di recuperare la produzione persa durante il lockdown. È indispensabile rafforzare la formazione e la cultura della sicurezza, ma anche l'azione di controllo e vigilanza". La Cgil ha annunciato una nuova mobilitazione. "È finito il tempo per le parole – ha dichiarato Manuela Gozzi, segretaria generale della Cgil Modena -, ora abbiamo bisogno di azioni concrete, di messa in campo di risorse da parte delle istituzioni e delle autorità competenti, e di interventi tutti finalizzati per garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro".