Ladro in fuga investe e uccide ciclista, la moglie: “L’ha fatto apposta, voleva prenderlo in pieno” Tiziana, moglie di Mario Piva, investito e ucciso da un ladro in fuga: “Me l’ha ammazzato sotto gli occhi e lo ha fatto apposta. Ho visto che si spostava per prenderlo in pieno. Ho sentito lo spostamento d’aria”.

A cura di Davide Falcioni

Non un incidente, bensì un atto deliberato e del tutto immotivato. Questa è l'ipotesi che si fa strada nelle ultime ore in merito alla morte di Mario Piva, l'uomo di San Zenone degli Ezzelini investito e ucciso da un'auto rubata guidata dal 19enne Steve Quintinio.

La moglie di Piva: "Me l'ha ammazzato sotto gli occhi"

La vittima stava pedalando accanto alla moglie Tiziana. I due avevano in programma di tornare a casa poi andare a trovare la loro figlia ad Asolo. L'Audi nera guidata da Quintinio ha però improvvisamente travolto l'uomo: "Me l'ha ammazzato sotto gli occhi e lo ha fatto apposta. Ho visto che si spostava per prenderlo in pieno. Ho sentito lo spostamento d'aria. Quando ho visto la macchina sfrecciare stavo per urlargli ‘Mario, mettiti sul marciapiede', ma non ho fatto in tempo. Me l'ha ucciso e non si è nemmeno fermato". Queste sono le parole pronunciate a caldo da Tiziana rivolgendosi a un testimone, un racconto che tuttavia andrà approfondito dagli inquirenti che stanno conducendo le indagini.

Le immagini dell’incidente (Facebook)

"Scusate, volevo salvare il mondo", le prime parole del ladro killer

Steve Quintinio nel frattempo resta in carcere. Il giovane due giorni fa ha rubato tre auto seminando il panico anche prima di investire e uccidere Mario Piva. Il 19enne è stato responsabile di una lunga sequenza di incidenti in quattro diversi paesi del circondario, alternati a furti di vetture, con cui ha urtato un camion, colpito con violenza una pattuglia di carabinieri facendola ribaltare e infine travolto il ciclista.

"Scusate, volevo salvare il mondo", è la frase urlata più volte dal ragazzo davanti alla folla che voleva linciarlo. Una frase, sconnessa e senza senso, ripetuta a squarciagola mentre i carabinieri lo arrestavano. Nel delirio di sabato mattina Quintinio ha anche aggredito una donna di 80 anni: "Mi ha minacciato, mi ha tirato fuori dall'auto di forza e si è messo alla guida: poi è scappato", ha raccontato la donna agli inquirenti che stanno ricostruendo quegli attimi di violenza. Poi ne ha minacciate altre due, fingendo di avere in tasca una pistola che non c’era. Il 19enne è ora chiuso nel carcere di Treviso ed è accusato di omicidio stradale, tentato omicidio e rapina.