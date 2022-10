Rapinatore in fuga investe e uccide un ciclista, poi travolge un’auto dei carabinieri che si ribalta Una fuga che ha provocato la morte di un ciclista e numerosi incidenti quella avvenuta questa mattina nel Trevigiano da parte di un rapinatore.

A cura di Chiara Ammendola

Le immagini dell’incidente (Facebook)

Momenti di panico questa mattina nel Trevigiano dove un uomo, alla guida di un'auto rubata, ha investito un ciclista uccidendolo sul colpo e ha poi provocato due incidenti, uno dei quali con un'auto dei carabinieri che si è poi ribaltata. È accaduto tra i comuni di San Vito di Altivole, Fonte e San Zenone degli Ezzelini che il rapinatore ha attraversato provando a fuggire dalle forze dell'ordine che lo stavano inseguendo: poco prima aveva infatti derubato due donne.

Tutto si è consumato intorno alle 10 di oggi quando il malvivente ha rapinato una donna all'interno di un'auto, una Honda Civic che ha poi rubato per la fuga e con la quale è uscito di strada, a quel punto ha rubato un'altra macchina minacciando una seconda donna, e ha iniziato una lunga corsa. È dopo aver percorso alcuni chilometri che ha provocato il primo incidente quando ha investito e ucciso sul colpo un ciclista che stava percorrendo una stradina di San Zenone.

Questo non gli ha impedito di continuare la sua fuga, questa volta verso Onè di Fonte dove ha travolto un'auto dei Carabinieri che si è ribaltata su se stessa, poi ha tamponato diverse auto che ha incontrato lungo la strada prima di essere fermato dai carabinieri sono riusciti a rintracciarlo nella zona di Altivole. Il ciclista vittima dello scontro con la seconda vettura, avvenuto a San Zenone, aveva 67 anni. Per lui non c'è stato nulla da fare: nonostante l'intervento dei soccorritori allertati tempestivamente da alcuni passanti è stato dichiarato morto poco dopo l'arrivo del 118.