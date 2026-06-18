Identificato il ciclista morto in strada a Crevalcore, riconosciuto dall’immagine Ai diffusa dai carabinieri

A darne notizia sono stati gli stessi carabinieri spiegando che proprio un vicino di casa dell’uomo lo ha riconosciuto da quella immagine rilanciata da giornali e trasmissioni TV, mettendosi in contatto con le forze dell’ordine.

Il volto del ciclista ricostruito con l’IA e la sua bicicletta.

È stato identificato l'anziano ciclista deceduto il 12 giugno scorso in strada mentre si dirigeva in sella a una bici verso Crevalcore, nel Bolognese. L'uomo è stato riconosciuto grazie all'immagine ricostruita con l'intelligenza artificiale e poi diffusa dai carabinieri di Bologna attraverso vari appelli social lanciati anche dal sindaco della cittadina. Si tratta di un 81enne residente a Cento, nel Ferrarese, e che da alcuni giorni era irrintracciabile. A darne notizia sono stati gli stessi carabinieri spiegando che proprio un vicino di casa dell'uomo lo ha riconosciuto da quella immagine rilanciata da giornali e trasmissioni TV, mettendosi in contatto con le forze dell'ordine.

A riconoscerlo sarebbe stato uno spettatore di "Chi l'ha visto?" come ha annunciato la stessa trasmissione TV che aveva rilanciato l'appello dei Carabinieri e del sindaco di Crevalcore nell'ultima puntata. Il testimone ha notato una forte somiglianza dell’uomo in foto con il vicino esi è messo in contatto con i carabinieri riferendo che l'immagine vista in TV poteva riferirsi proprio all'81enne di Cento.

I Carabinieri della Stazione di Crevalcore, coordinati dalla Procura della Repubblica di Bologna, hanno quindi subito verificato le informazioni, determinati a risolvere il mistero dell’identità dell’uomo, e infine hanno confermato che si trattava della stessa persona. Non conoscendo esattamente quali fossero le condizioni familiari ed abitative della vittima e preoccupati per l’incolumità di altre persone o animali domestici che potevano vivere nella stessa abitazione, i militari dell'Arma si sono diretti velocemente a Cento dove infine hanno individuato la residenza del ciclista.

Dopo aver ottenuto le chiavi di casa tramite un parente che le conservava in caso di necessità, i carabinieri sono entrati nell'abitazione dell'uomo per accertarsi che non ci fosse qualcuno in pericolo ma l‘unica cosa che i militari hanno trovato è stato un appartamento nuovo e in ordine.

Il caso del ciclista morto aveva la mobilitato nei giorni scorsi l'intera comunità di Crevalcore dove l'uomo era stato rinvenuto sul ciglio della strada statale dove inizialmente si credeva fosse stato vittima di un incidente stradale. In realtà il decesso era avvenuto per cause naturali ma l'uomo non aveva documenti d'identità per questo erano scattati vari appelli corredati dalla foto nel suo volto ricostruita digitalmente insieme all'immagine della bici.