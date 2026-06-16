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Ciclista morto nel Bolognese non identificato, il volto ricostruito con l’IA: “Se lo riconoscete, chiamate il 112”

Un ciclista è morto a seguito di un malore mentre era in sella alla sua bicicletta a Crevalcore, nel Bolognese. Non aveva con sé i documenti e, a oggi, resta senza nome. I Carabinieri hanno ricostruito il suo volto con l’IA e diffuso la foto della bici per tentare di identificarlo.
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A cura di Eleonora Panseri
Il volto del ciclista ricostruito con l’IA e la sua bicicletta.
Il volto del ciclista ricostruito con l’IA e la sua bicicletta.

Quattro giorni fa, nel tardo pomeriggio di venerdì 12 giugno, un anziano ciclista è morto in strada a seguito di un malore. Il decesso è avvenuto sulla via Persicetana a Crevalcore, nel Bolognese.

Gli accertamenti hanno confermato che la morte è dovuta a cause naturali (e non in seguito a un incidente, come si era pensato inizialmente), ma l'uomo, di età compresa tra i 65 e i 75 anni, non era in possesso di documenti al momento del ritrovamento e, a oggi, nessuno si è rivolto alle autorità per chiedere di lui.

Per questo, per tentare di arrivare alla sua identificazione, i Carabinieri, coordinati dalla Sostituto procuratrice della Repubblica di Bologna Francesca Arienti, hanno ricostruito con l'intelligenza artificiale il volto della vittima, nella speranza che qualcuno possa riconoscerla.

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È stata inoltre nuovamente diffusa la foto della sua bicicletta, di marca "Esperia Bikes" e di colore nero, crema e rosso. I militari dell'Arma chiedono che chiunque lo riconosca "chiami il 112 (il numero unico per l'emergenza, ndr) o i Carabinieri della Stazione di Crevalcore – Tel. 051981142′‘.

Anche il sindaco di Crevalcore, Marco Martelli, nei giorni scorsi ha chiesto a tutta la comunità un aiuto per scoprire le sue generalità. "La sera del 12 giugno è stata ritrovata una persona deceduta, colpita da malore, lungo via Persicetana. Purtroppo, non era in possesso di documenti che possano ricondurci alla sua identità", ha scritto il primo cittadino.

"Di seguito, pubblico la fotografia della bicicletta che utilizzava per spostarsi. Se qualcuno è in grado di riconoscerla e di conseguenza collegarla al proprietario, è pregato di contattare i carabinieri di Crevalcore". A lanciare l’allarme, a quanto si apprende, era stato un passante che lo aveva visto avere un mancamento in sella alla bici.

Intorno alle 20.10 del 12 giugno, i militari sono intervenuti sulla strada statale 568 di Crevalcore per ricostruire la dinamica di quello che inizialmente sembrava un incidente stradale autonomo di un ciclista. Tuttavia, all'arrivo dei sanitari del 118, è stato constatato, come anticipato, il decesso per cause naturali.

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