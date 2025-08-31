Ladri svaligiano il negozio Dior a Firenze, rubate borse e abiti nella notte: bottino da 200mila euro

Una banda di ladri si è introdotta nel negozio Dior di via Strozzi a Firenze, nel pieno centro storico della città, portando via borse e capi d’abbigliamento per un valore di circa 200mila euro. Il colpo è stato messo a segno nella notte tra sabato 30 e domenica 31 agosto. Sull’accaduto indaga la polizia.

Polizia e Vigili del Fuoco intervenuti dopo il furto.

Borse e capi d'abbigliamento per un valore di circa 200mila euro sono stati rubati dal negozio Dior di via Strozzi a Firenze, nel pieno centro storico della città. Il colpo è stato messo a segno nella notte tra sabato 30 e domenica 31 agosto, intorno alle 3.

A lanciare l'allarme è stata la vigilanza privata che, dopo essersi accorta del fumo che si era diffuso nel negozio e aver temuto per un incendio, ha richiesto l'intervento dei Vigili del Fuoco.

Giunti sul posto i pompieri hanno scoperto che a riempire di fumo il negozio erano stati i nebbiogeni (sistemi di sicurezza antifurto che emettono una fitta nebbia densa e innocua per creare una barriera visiva immediata, ndr) diffusi dall'allarme antirapina che era entrato in funzione.

Stando a quanto è stato ricostruito, i ladri sono passati dall'adiacente via Sassetti, accedendo dal portone di un palazzo che non è stato scassinato. Invece, sono state forzate la porta che dall'atrio che dà sulle cantine e poi, a seguire, una porticina che collega al negozio di Dior.

Hanno dimostrato una buona conoscenza del palazzo confinante, anche riguardo alla possibilità di accedervi da via Sassetti senza fare danni, almeno apparenti, al portone.

È probabile che al colpo abbiano partecipato più persone, compresi i ‘pali' agli angoli delle strade vicino a piazza della Repubblica per avvisare dell'eventuale arrivo di vigilantes, forze dell'ordine, o di passanti.

Le indagini sull'accaduto sono state affidate alla polizia. Le forze dell'ordine hanno sequestrato e stanno analizzando le immagini delle numerose telecamere pubbliche disposte in città che potrebbero essere utili anche per ricostruire i tragitti di fuga.

La polizia sta continuando a indagare anche sulla rapina avvenuta nella notte tra il 15 e il 16 agosto sempre a Firenze, in via de' Cerchi. I ladri hanno fatto un blitz di un minuto e mezzo in una gioielleria, intorno alle 2 di notte.

Hanno sbarrato con auto le strade, tre sono entrati a razziare preziosi e gioielli per un valore di centinaia di migliaia di euro, poi sono scappati mentre l'allarmesuonava.