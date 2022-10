La scelta di Samuela, da cameriera a creator su OnlyFans: “Mi sono licenziata e guadagno molto di più” “Mi sono licenziata dal mio lavoro come cameriera per dedicarmi al profilo OnlyFans: ora ho implementato i miei guadagni, sono libera di gestire il mio tempo e vedo quotidianamente la soddisfazione di crescere come persona e come imprenditrice”, racconta la 30enne a Fanpage.it.

A cura di Elia Cavarzan

Samuela Gardin

"Ho cominciato a gestire il profilo OnlyFans nel marzo 2021 e lo facevo per arrotondare i miei guadagni poiché eravamo stati messi in cassa interazione e l'orario di lavoro era diminuito notevolmente", confessa Samuela Gardin, mentre ripensa alle scelte che l'hanno porta ad abbandonare il lavoro come cameriera per dedicarsi full time, al suo profilo OnlyFans.

All'inizio era un secondo lavoro, un arrotondamento, un divertimento quasi: "Per me era diventato come un hobby gestire il profilo", spiega Samuela Gardin, "anche perché mi piaceva raccontarmi in maniera più intima, facendo vedere lati di me che solitamente non si notano, aspetti che non lascio trapelare nelle altre piattaforme social". Un nuovo narrarsi, quello sulla piattaforma OnlyFans, che l'ha porta in poco tempo ad aumentare le sue entrate portandola seriamente a pensare di lasciare il suo lavoro per OnlyFans.

"Una volta che ho capito che stavo facendo quello che mi piaceva e una volta che ho compreso che più ci dedicavo tempo e più il profilo OnlyFans diventava remunerativo, ho deciso seriamente di licenziarmi dal lavoro per dedicarmi full time alla piattaforma e a tutti i social di contorno che mi aiutano a sostenere il mio personaggio"; racconta Samuela Gardin. Con il suo vecchio lavoro non era felice, o meglio, "mi sentivo ferma", ammette Samuela, "mi sentivo che non sarei arrivata da nessuna parte e mi sono chiesta: vuoi fare la cameriera per tutta la vita? La risposta è stata, no".

Poi, oltre che all'aspetto economico e alla creatività del nuovo lavoro, anche un altro aspetto ha contribuito a convincere Samuela a cambiare tutto: "Io, quando facevo la cameriera, ricevevo moltissime frecciatine, battutine, palpatine, quindi diciamo che per me, oggi, è molto più ‘sicuro' lavorare da dietro una telecamera. Perché tante volte ti fanno una battuta brutta, una battuta sessista, magari ti insultano gratuitamente. Con OnlyFans ora, sono imprenditrice di me stessa".