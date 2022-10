La salvano dall’incendio, poi la rivelazione: “Mi sono data fuoco per una delusione d’amore” La ferita, una donna di 34 anni, avrebbe riferito di esserci cosparsa di liquido infiammabile dandosi fuoco dopo la fine di un rapporto amoroso.

A cura di Antonio Palma

Vedendo fumo e fiamme uscire dalla struttura, i vicini hanno chiamato subito i soccorsi che si sono precipitati sul posto, riuscendo a salvare in extremis dall'incendio l’unica persona presente nell’edificio, una donna che a sua volta era stata parzialmente avvolta dalle fiamme. Il terribile episodio, avvenuto nella serata di martedì alla periferia di Jesi, in provincia di Ancona, poco dopo però ha assunto contorni ancora più drammatici.

La stessa donna, ferita gravemente ma ancora cosciente, infatti avrebbe riferito ai soccorritori giunti sul posto di essere stata lei ad appiccare le fiamme in un gesto autolesionista per suicidarsi. Secondo quanto ricostruisce il Resto del Carlino, alla base del terribile gesto ci sarebbe stata una delusione d’amore.

La ferita, una donna di 34 anni, avrebbe riferito di esserci cosparsa di liquido infiammabile dandosi fuoco dopo la fine di un rapporto amoroso. Le fiamme però l’hanno volta solo parzialmente propagandosi al resto dell’edificio con un incendio visibile anche dall’esterno.

I fatti si sono consumati in una sorta di capanno di legno nelle campagne alla periferia di Jesi dove la donna si era diretta per mettere in atto l’estremo gesto. Per spegnere l’incendio è stato necessario l’intervento di diverse squadre dei vigili del fuoco per evitare che le fiamme di propagassero ai campi circostanti.

La donna invece è stata soccorsa e affidata al 118 e trasportata d’urgenza e in codice rosso all’ospedale Torrette di Ancona. Le sue condizioni sono gravi ma no sarebbe in pericolo di vita. Sul luogo dell’accaduto anche i carabinieri che or indagano per ricostruire i fatti.