Incendio in un centro di raccolta dei rifiuti a Fasano, il sindaco: “Tenete chiuse le finestre” Sono in corso a Fasano le operazioni di spegnimento dell’incendio nell’azienda Eco Ambiente Sud. I vigili del fuoco, supportati da squadre di Bari e Taranto, sono al lavoro. L’Arpa non ha rilevato valori pericolosi. Nessun ferito, situazione sotto controllo. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Davide Falcioni

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Proseguono senza sosta le attività di spegnimento dell’incendio scoppiato nella tarda serata di ieri in contrada Fascianello, all’interno dell’azienda Eco Ambiente Sud, a Fasano (Puglia). Sul posto sono al lavoro diverse squadre dei vigili del fuoco, provenienti non solo dal comando locale di Brindisi e dai distaccamenti territoriali, ma anche dalle province di Bari e Taranto, impegnate a domare le fiamme. Le fiamme sono ben visibili anche a centinaia di metri e si sta sprigionando del fumo nero denso a ridosso dalla strada statale 379. Al momento non si conoscono le cause che hanno provocato l'incendio.

Il sindaco di Fasano, Francesco Zaccaria, ha fornito aggiornamenti tramite una nota: "Alle 2 di questa mattina l’Arpa ha concluso i rilevamenti, e ringrazio il personale per la rapidità dell’intervento. I valori di particolato rilevati nell’area non destano preoccupazioni". Il primo cittadino ha aggiunto che i vigili del fuoco stanno ultimando le operazioni di spegnimento, che probabilmente si concluderanno nelle prossime ore. "La situazione è sotto controllo e, fortunatamente, non si registrano feriti".

Nei prossimi giorni, saranno effettuati ulteriori accertamenti per verificare la stabilità delle strutture di proprietà di Eco Ambiente Sud, situate lungo la strada pubblica adiacente. "In attesa di rassicurazioni in merito – ha precisato Zaccaria – il comando di Polizia Locale, in collaborazione con i Vigili del Fuoco, valuterà l’eventuale emanazione di un’ordinanza per regolare la viabilità attorno all’area interessata dall’incendio". Nel frattempo a titolo precauzionale e per la tutela della salute pubblica, il comune raccomanda ai residenti delle aree interessate di mantenere le finestre chiuse nelle zone in cui si percepisce la presenza del fumo dell’incendio e nell’area circostante la ditta Eco Ambiente Sud.