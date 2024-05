video suggerito

La nonna mette vino nel biberon per errore: sta meglio il bimbo di 4 mesi finito in coma etilico a Bari A causa di un errore nel biberon era finito il vino bianco anziché l'acqua e il bambino, di appena 4 mesi, era finito in ospedale a Bari con i sintomi del coma etilico. Le sue condizioni fortunatamente migliorano: è stato estubato.

A cura di Susanna Picone

Migliorano le condizioni di salute del bambino di quattro mesi finito in ospedale a Bari dopo aver assunto per errore del vino. Il piccolo è ricoverato da lunedì scorso nel reparto di rianimazione dell'ospedale pediatrico di Bari dopo essere finito in coma etilico: stando a quanto ricostruito, avrebbe bevuto del vino con cui, per errore, sua nonna aveva preparato il latte in polvere.

Secondo le informazioni fornite oggi dall'ospedale Giovanni XXIII di Bari il bambino è stato estubato e nelle prossime ore potrà essere trasferito in un altro reparto dell’ospedale, diverso dalla rianimazione. Insomma, sta meglio.

Il grave incidente si era verificato lunedì a Francavilla Fontana, nella provincia di Brindisi. Secondo quanto accertato dai carabinieri si sarebbe trattato di un incidente domestico accidentale: la nonna del piccolo che stava per preparargli il biberon si sarebbe confusa a causa del colore scuro di una bottiglia e avrebbe appunto utilizzato del vino bianco al posto dell’acqua per diluire il latte in polvere.

Parte del contenuto del biberon era stato ingerito dal bambino, che a un certo punto poi avrebbe rifiutato di continuare a bere. Capito a quel punto l’errore commesso, la madre lo aveva subito portato al pronto soccorso dell'ospedale Perrino dove è stato trasferito in Pediatria e preso in carico dai medici per cure urgenti. Poi si era resto necessario il trasferimento all’ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari. Dell’episodio è stata informata la Procura di Brindisi che è al lavoro per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.