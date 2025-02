La moglie gli fa un video mentre la picchia e lo fa vedere ai carabinieri: arrestato a Ravenna

video suggerito

A cura di Biagio Chiariello

immagine di repertorio

I Carabinieri della Stazione di San Pietro in Vincoli, una frazione del comune di Ravenna, hanno arrestato un uomo di 27 anni, accusato di maltrattamenti nei confronti della moglie. L'intervento delle forze dell'ordine è stato richiesto dalla donna stessa, che, dopo essere stata aggredita dal marito, si è rifugiata presso la casa della madre, nella frazione di Ducenta, chiedendo aiuto al numero di emergenza 112. La donna, visibilmente sconvolta, ha spiegato di essere stata vittima di violenze fisiche da parte del coniuge e ha raccontato dell'aggressione appena subita.

A supporto delle sue dichiarazioni, la donna ha presentato delle prove concrete, tra cui dei video che documentavano l’aggressione avvenuta quella mattina e delle fotografie che ritraevano le lesioni che aveva subito in altre occasioni precedenti. Questi elementi di prova si sono rivelati determinanti per dare credito alle sue accuse e per contribuire alla raccolta delle evidenze necessarie per procedere con l'arresto.

La vittima ha dichiarato di essere stata oggetto di violenze ripetute nel corso del tempo, ma ha anche aggiunto che, per paura e vergogna, non aveva mai trovato il coraggio di sporgere denuncia, fino a quel momento. Solo dopo l’aggressione di quella mattina, e dopo aver cercato rifugio dalla madre, la donna ha finalmente trovato la forza di chiedere aiuto.

Sulla base delle informazioni raccolte, dei video e delle fotografie fornite dalla vittima, i Carabinieri della Stazione di San Pietro in Vincoli hanno avviato le indagini e, in accordo con il magistrato di turno, hanno proceduto all'arresto dell’uomo in flagranza differita. Su disposizione dell'Autorità Giudiziaria, il 27enne è stato trasferito nel carcere di Ravenna, dove rimarrà in attesa dell'udienza di convalida dell'arresto.