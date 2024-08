video suggerito

La giornata in spiaggia a Misano, poi il dramma in moto: morto un giovane, gravissima la fidanzata Nicolas Bartolini è stato vittima di un gravissimo incidente stradale sulla Statale Adriatica, a Misano: lo scontro frontale con un'auto poi un altro impatto con una seconda vettura. Il ragazzo è deceduto sul colpo, la fidanzata 19enne è ricoverata in gravi condizioni.

A cura di Biagio Chiariello

Avevano trascorso insieme la giornata al mare sulla Riviera romagnola. Nicolas Bartolini, 26 anni, e la sua fidanzata, erano sulla Bmw RR del giovane, quando è avvenuto il tremendo impatto nel comune di Misano Adriatico (Rimini), poco dopo le 20.30 di ieri domenica 11 agosto, sulla Statale 16 all'altezza dell'intersezione con via Garibaldi.

Nicolas è morto, la 19enne è invece ricoverata in condizioni gravissime all’Ospedale Bufalini di Cesena.

L'esatta dinamica dell'incidente è al momento al vaglio degli agenti della polizia stradale. Bartolini viaggiava in sella alla moto in direzione di Riccione insieme alla compagna, dopo essere stati in spiaggia con un gruppo di amici, domenica sera stavano tornando a casa a Saludecio. Stando ai primi accertamenti, pare i due giovani si siano scontrati frontalmente con una Dacia Sandero, condotta da una donna che ora è indagata per omicidio stradale.

Il motociclo è poi finito contro una seconda vettura, un'Audi Q2: il centauro e la passeggera sono stati sbalzati violentemente dalla sella. Sul posto si sono precipitate a sirene spiegate le ambulanze del 118. Ad avere la peggio è stato il 26enne. Lo staff sanitario giunto sul posto si è subito accorto che la situazione era disperata: ha provato in tutti i modi a rianimarlo, ma per lui non c'è stato nulla da fare. Nicolas è praticamente morto sul colpo.

Gravissima la 19enne: è stata trasportata in eliambulanza all'ospedale Bufalini di Cesena e rimane in condizioni critiche. Sul posto anche le pattuglie della polizia stradale, a cui sono stati affidati i rilievi, carabinieri, polizia locale e vigili del fuoco.