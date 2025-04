video suggerito

Volvera, Simone è morto per difendere Chiara: i due fidanzati scappati per le scale dopo le prime coltellate Chiara Spatola e Simone Sorrentino, la coppia di fidanzati uccisi dal loro vicino di casa nella sera di ieri 24 aprile a Volvera (Torino), avrebbero tentato la fuga per la scale dopo essere stati accoltellati una prima volta in casa. Sono stati uccisi in cortile da Andrea Longo, che si è poi suicidato.

A cura di Giorgia Venturini

Avrebbero provato a scappare dopo aver ricevuto le prime coltellate Chiara Spatola, 28 anni, e Simone Sorrentino, 23 anni, la coppia di fidanzati uccisi dal loro vicino di casa nella sera di ieri 24 aprile a Volvera, nel Torinese. Erano stati colpiti con un grande coltello da Andrea Longo, camionista di 34 anni, mentre si trovavano in casa loro. Poi la fuga per le scale. Una volta in cortile sono stati colpiti altre volte, dallo stesso assassino e con lo stesso coltello. Qui sono morti. Il 34enne infine si è suicidato tagliandosi la gola. Quello che hanno trovato i carabinieri una volta sul posto era una strage.

Ma cosa ha spinto Andrea Longo a commettere un simile gesto? Stando a quanto gridato da parenti e amici, Chiara Spatola aveva raccontato che il vicino di casa era ossessionato da lei. Da poco vivevano sullo stesso pianerottolo, ma la giovane coppia stava già pensando di trasferirsi. Ieri sera il duplice omicidio.

Da una prima ricostruzione di quanto accaduto, Andrea Longo quattro ore prima dell'omicidio, ovvero verso le 16, avrebbe chiamato il 118 riferendo ai sanitari di non sentirsi bene. Ma i medici una volta con lui non lo hanno giudicato tanto grave da richiedere un trasferimento in ospedale. Poco dopo la tragedia. L'assassino avrebbe colpito prima la ragazza e il compagno di lei sarebbe intervenuto immediatamente in suo aiuto prendendosi a sua volta altre coltellate. La coppia, già in difficoltà, era riuscita a uscire di casa e a tentare la fuga per le scale. Una volta in cortile però sono stati colpiti altre volte e sono morti in poco tempo.

Stando a fonti di Fanpage.it, la coppia non aveva denunciato il vicino di casa. Il 34enne però era già noto alle forze dell'ordine: aveva precedenti per reati contro la persona e contro il patrimonio. Oltre che per droga. Sono in corso tutti gli accertamenti del caso.