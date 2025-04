Uccide coppia di vicini di casa ventenni con un coltello, poi si suicida tagliandosi la gola: dramma a Volvera

video suggerito

A cura di Ida Artiaco

Prima ha ucciso la coppia di vicini di casa con un coltello, poi si è tolto la vita, il tutto al culmine di una lite condominiale anche se le cause esatte del diverbio restano un mistero. Dramma a Volvera in provincia di Torino, dove Andrea Longo, camionista di 34 anni, ha ammazzato Chiara Spatola, 28 anni, e Simone Sorrentino, 23, e poi si è suicidato con la stessa arma.

La tragedia si è consumata ieri sera: secondo quanto ricostruito finora il camionista avrebbe suonato al campanello dell’appartamento dei due giovani, facendosi aprire. Poi l’aggressione, i cui dettagli devono ancora essere chiariti dagli investigatori.

A quanto pare Chiara e Simone, entrambi operai, hanno cercato di fuggire ma non sono riusciti a mettersi in salvo. Quando li ha visti esanimi, Longo si è tagliato la gola con lo stesso coltello usato per aggredirli. La lite è terminata nel sangue nel cortile del condominio in via XXIV maggio dove i militari hanno trovato i tre cadaveri.

Da tempo ci sarebbero state discussioni, piccole liti ma mai sfociate in qualcosa di più violento. Sotto choc tutta la comunità locale. "Com'è possibile, era il ragazzo più buono del mondo", ha detto alla stampa locale la mamma di Sorrentino. Gli inquirenti stanno raccogliendo testimonianze e verificando il passato dell'aggressore. Le indagini sull'accaduto sono coordinate dal pm Dionigi Tibone della procura di Torino. Sequestrata l'arma del delitto.

La coppia, secondo quanto scrive l’Eco del Chisone, stava per trasferirsi in un’altra casa e in un’altra città, a Rivalta Torinese, dove eran in attesa che terminassero i lavori di ristrutturazione.