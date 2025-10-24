Ivan esce per andare all’ufficio postale e scompare, la fidanzata: “Cosa ti è successo? Torna a casa”

Ivan Di Caro, 36 anni, fattorino di Raffadali, è scomparso dalla mattinata di giovedì 23 ottobre. A denunciare l’accaduto è stata la fidanzata. I due a breve dovrebbero sposarsi. La donna ha raccontato che il compagno è uscito di casa per andare all’ufficio postale senza mai arrivarvi. La Prefettura, informata dell’accaduto, ha immediatamente attivato il piano per la Ricerca delle persone scomparse.

Ivan Di Caro, 36 anni.

È uscito di casa dicendo che sarebbe andato all‘ufficio postale del paese ed è scomparso nel nulla. Dalla mattina di ieri, giovedì 23 ottobre, non si hanno notizie di Ivan Di Caro, 36 anni, fattorino di Raffadali (Agrigento).

A quanto si apprende, la scomparsa è stata denunciata dalla fidanzata: "Vita mia piccina, ma cosa ti è potuto succedere? Ma dove sei?", ha scritto in un post condiviso sul suo profilo Facebook. È stata lei a riferire che l'uomo ha lasciato la loro abitazione per recarsi alle Poste senza però mai rientrare. I due sono promessi sposi.

Di Caro soffre di problemi di salute. Stando a quanto riportano i quotidiani locali, il 36enne si è allontanato a bordo di una Fiat Panda celeste con targa FP721TW. La famiglia è profondamente preoccupata e ha lanciato un appello chiedendo al giovane di tornare.

La Prefettura di Agrigento, informata dell'accaduto, ha immediatamente attivato il piano provinciale per la Ricerca delle persone scomparse. Le operazioni sono in corso su tutto il territorio.

Chiunque abbia notizie utili è invitato a contattare immediatamente le forze dell'ordine o il numero unico di emergenza 112. Sotto i post condivisi sui social dalla futura sposa tantissimi i messaggi di vicinanza: "Speriamo tutto sì risolva", "Forza e coraggio, speriamo bene", "Ti abbraccio forte", si legge.

Le persone chiedono anche all'uomo di tornare a casa: "Ivan, torna presto dalla tua Vale, che ti sta aspettando con il cuore in mano". Proprio ieri la donna aveva pubblicato sul suo profilo diverse foto che la ritraevano insieme al compagno, come sottolinea un altro utente.

"Ma appena ieri sera vi ho visti felici nelle foto scattate durante il tuo compleanno ed eravate sul punto di sposarvi. – scrive – Dai, non disperare, vedrai che tutto si risolve. Coraggio".