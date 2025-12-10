Italiano travolto e ucciso da onda anomala mentre pesca a Lanzarore, Riccardo Rocco aveva 27 anni

I soccorritori lo hanno individuato in mare dall’alto con un elicottero mentre era ancora vivo ma il 27enne padovano purtroppo è deceduto poche ore dopo in ospedale. Soccorso e trasportato in ospedale anche l’amico che era in stato di ipotermia ma è fuori pericolo.

Un turista italiano di 27 anni, Riccardo Rocco, è morto a Lanzarote dopo essere stato travolto da un’onda anomala mentre pescava sull’Isola delle Canarie. La tragedia si è consumata lunedì 8 dicembre davanti agli occhi dell’amico trentenne che si trovava con lui sugli scogli dell’Isola spagnola al largo della costa dell'Africa Occidentale e che è riuscito a salvarsi.

Il dramma in pochi attimi nel primo pomeriggio di lunedì, intorno alle 15:50, quando una grossa e improvvisa onda li ha travolti in pieno scagliando violentemente in mare entrambi i connazionali che si trovavano sulla costa nella zona di Los Charcones a Playa Blanca, nella parte sud-occidentale di Lanzarote. Il trentenne, anche lui veneto come la vittima, è riuscito a recuperare la riva nuotando contro corrente dando poi l’allarme.

Riccardo Rocco invece non è riuscito a vincere la forza dell’acqua che lo trascinava via. I soccorritori lo hanno individuato dall’alto con un elicottero mentre era ancora vivo ma ogni sforzo per salvarlo purtroppo si è rivelato vano. Recuperato e trasportato d’urgenza all'ospedale Ospedale Generale di Lanzarote, il giovane è morto poche ore dopo nonostante i tentativi dei medici.

Secondo i servizi di emergenza locali, il giovane era in arresto cardiaco, ma i paramedici sono riusciti a rianimarlo sul luogo del salvataggio. Dopo essere stato stabilizzato, è stato trasportato in ambulanza in condizioni critiche all'ospedale Molina Orosa, dove però è arrivato in condizioni gravissime ed è morto poche ore dopo. Soccorso e trasportato in ospedale anche l’amico che era in stato di ipotermia ma è fuori pericolo.

La tragedia del 27enne ha sconvolto parenti e amici del giovane padovano che lo avevano sentito appena poche ore prima. L’uomo aveva mandato anche un messaggio vocale e alcune foto del mare ai genitori prima del dramma.

Secondo i giornali locali, al momento dell’incidente le autorità locali avevano diramato un'allerta di pericolo per la forza delle onde tra le coste settentrionali e occidentali di Lanzarote, avvisando di tenersi lontani dalle aree costiere, in particolare durante il pomeriggio, quando era attesa l'alta marea e con onde fino a quattro metri d'altezza.

Nell'ultimo mese, otto persone sono morte e una risulta dispersa dopo essere stata colpita dalle onde nelle Isole Canarie. Quattro di queste morti si sono verificate domenica scorsa, tutti turisti, nel più grave incidente di questo tipo nelle isole degli ultimi 15 anni.