Intrappolato dalle fiamme, muore a causa del crollo del solaio a Brindisi

Si sono concluse nel peggiore dei modi le operazioni di ricerca nell’abitazione di Tuturano, frazione di Brindisi, dove nel primo pomeriggio un incendio ha causato il cedimento di parte del solaio. Tra le macerie è stato rinvenuto il corpo di un uomo di 88 anni, individuato durante le attività di smassamento condotte dal nucleo Usar dei vigili del fuoco.

L’allarme era scattato intorno alle 13, quando le fiamme hanno avvolto una casa indipendente situata in un’area rurale alla periferia del capoluogo. All’interno si trovavano l’anziano e la figlia 57enne. È stata proprio la donna, dopo aver tentato disperatamente di mettere in salvo il padre, a chiedere aiuto. Poco dopo, però, il crollo del solaio ha reso impossibile ogni ulteriore tentativo.

La 57enne è stata soccorsa dal personale del 118 e trasferita in ospedale. Sul posto i vigili del fuoco hanno lavorato a lungo per domare l’incendio, mettere in sicurezza la struttura e avviare le ricerche, proseguite fino al ritrovamento del corpo dell’anziano.

Le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento, ma tra le ipotesi al vaglio c’è quella di un corto circuito. Le operazioni di messa in sicurezza dell’area sono tuttora in corso.