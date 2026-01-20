Attualità
Video thumbnail

Intrappolato dalle fiamme, muore a causa del crollo del solaio a Brindisi

Incendio in una casa rurale a Tuturano, nel Brindisino: cede il solaio. Muore un anziano di 88 anni. La figlia tenta di salvarlo, poi viene soccorsa e ricoverata.
Leggi le notizie in tempo reale. Aggiungi Fanpage.it al tuo feed Google.
A cura di Davide Falcioni
0 CONDIVISIONI
Immagine

Si sono concluse nel peggiore dei modi le operazioni di ricerca nell’abitazione di Tuturano, frazione di Brindisi, dove nel primo pomeriggio un incendio ha causato il cedimento di parte del solaio. Tra le macerie è stato rinvenuto il corpo di un uomo di 88 anni, individuato durante le attività di smassamento condotte dal nucleo Usar dei vigili del fuoco.

L’allarme era scattato intorno alle 13, quando le fiamme hanno avvolto una casa indipendente situata in un’area rurale alla periferia del capoluogo. All’interno si trovavano l’anziano e la figlia 57enne. È stata proprio la donna, dopo aver tentato disperatamente di mettere in salvo il padre, a chiedere aiuto. Poco dopo, però, il crollo del solaio ha reso impossibile ogni ulteriore tentativo.

La 57enne è stata soccorsa dal personale del 118 e trasferita in ospedale. Sul posto i vigili del fuoco hanno lavorato a lungo per domare l’incendio, mettere in sicurezza la struttura e avviare le ricerche, proseguite fino al ritrovamento del corpo dell’anziano.

Leggi anche
Prende fuoco la poltrona su cui è seduta, donna muore per le fiamme: i vicini vedono il fumo e danno l'allarme

Le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento, ma tra le ipotesi al vaglio c’è quella di un corto circuito. Le operazioni di messa in sicurezza dell’area sono tuttora in corso.

Attualità
0 CONDIVISIONI
Immagine
Live
Ciclone
Harry
Allerta rossa anche domani in Sicilia, Calabria e Sardegna: maltempo e scuole chiuse
Maltempo, allerta meteo rossa, arancione e gialla per rischio idraulico domani 21 gennaio: le regioni a rischio
“Tempesta con vento da levante mai vista, scene da tsunami”. La testimonianza dalla Sardegna
Scuole chiuse per maltempo anche domani mercoledì 21 gennaio: l’elenco dei comuni interessati
Ciclone Harry sull'Italia, le previsioni meteo dell'esperto: quanto durerà l'intensa fase di maltempo
In Campania decisione nel Casertano: scuole chiuse domani, raffiche di vento forti
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views