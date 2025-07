Insegue il ladro che gli ha rubato la bici, si accascia a terra e muore: dramma a Marsala

Un uomo si è accasciato a terra in una strada del centro storico di Marsala, in provincia di Trapani, ed è morto nella mattina di giovedì 24 luglio. Si sarebbe sentito male mentre inseguiva una persona che poco prima gli aveva rubato la bicicletta. Indagini in corso per rintracciare il ladro e chiarire la dinamica dei fatti.

Immagine di repertorio

Un uomo si è accasciato a terra in una strada del centro storico di Marsala, in provincia di Trapani, ed è morto nella mattina di oggi, giovedì 24 luglio. Stando a una prima ricostruzione, si sarebbe sentito male mentre inseguiva un uomo che poco prima gli aveva rubato la bicicletta.

La vittima è Vito Roberto Marchese, 80 anni, storico panettiere della città e titolare del negozio che si trova in via Vincenzo Pipitone. Secondo quanto riportano i quotidiani locali, il dramma si è consumato proprio nella via dove ha sede l'esercizio commerciale, a poche centinaia di metri di distanza dal luogo in cui è avvenuto il furto della bici.

L'uomo, si legge, aveva lasciato la sua bicicletta all'esterno dal bar dove, a quanto risulta, era entrato per fare colazione. Nonostante l’età e le sue precarie condizioni di salute, l'anziano ha proseguito l’inseguimento per circa cinquecento metri prima di crollare per lo sforzo fisico, lo stress della situazione e il caldo.

Una volta raggiunta via Vincenzo Pipitone, davanti al suo panificio, è crollato. Alcuni testimoni hanno raccontato che il panettiere è arrivato davanti al suo negozio molto provato. È stato soccorso con un bicchiere d’acqua, ma pochi istanti dopo si è accasciato a terra.

Sul luogo è immediatamente sopraggiunta un'ambulanza del 118. I sanitari, purtroppo, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Sul posto è intervenuta anche la polizia insieme al medico legale.

Gli investigatori, che si stanno occupando delle indagini sull'accaduto, stanno esaminando le immagini registrate dalle telecamere degli impianti di videosorveglianza della zona per tentare di ricostruire con certezza la dinamica dell'accaduto e identificare il ladro che si è dato alla fuga.

La notizia si è diffusa rapidamente nel quartiere dove l'uomo aveva la sua attività e ha lasciato addolorati clienti e amici che si recavano nel panificio per acquistare i suoi prodotti. Chi lo conosceva descrive Marchese come un uomo riservato e laborioso, era conosciuto e stimato in città.