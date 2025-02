Inizio settimana con aumento temperature, poi pioggia con la nuova perturbazione: le previsioni meteo

video suggerito

Le previsioni meteo della settimana. Le correnti atlantiche miti e umide stanno portando ancora un clima umido e piovoso, con temperature in aumento. Da martedì 25 febbraio però un vortice ciclonico provocherà un calo termico e maltempo, con piogge e nevicate sulle Alpi. Miglioramenti in Sardegna e Nordovest.

A cura di Redazione Meteo

immagine di repertorio

Le correnti atlantiche, miti e umide, si sono abbattute sulla nostra Penisola, allontanando il freddo verso est. Nella prima parte della settimana, il clima resterà umido e occasionalmente piovoso, possibile un aumento delle temperature anche oltre i 20° grazie all'afflusso dei venti caldi dal Nord Africa.

Nella seconda parte della settimana, dovrebbero tornare il freddo, senza tuttavia provocare gelate o nevicate a bassa quota, visto l'arrivo di una nuova perturbazione

Le previsioni per lunedì 24 e martedì 25 febbraio

Da alcuni giorni, un flusso d'aria mite proveniente dal Sahara sta riscaldando le temperature, spinto da un vortice ciclonico in Atlantico che si dirige verso l'Islanda e il Regno Unito. Di conseguenza, le temperature sono aumentate rispetto all'inizio della scorsa settimana, quando predominavano venti freddi dai Balcani.

Nella giornata odierna, lunedì 17 febbraio, il tempo sarà ancora per lo più soleggiato sulle Alpi e le Venezie, mentre altrove ci saranno nuvole alternate a schiarite. Possibili deboli piogge isolate in Puglia, Basilicata, Calabria e Toscana, ma senza fenomeni rilevanti. Le temperature caleranno lievemente al Centro-Nord e in Campania, con valori tra 6 e 10 gradi al Nord, punte di 15-17 gradi in Calabria e si potrebbe arrivare anche ai 20°C o addirittura superiori in Sardegna e su alcuni tratti della Sicilia.

Tuttavia già da martedì 25 febbraio è previsto un ritorno di temperature più fresche, con l'Italia probabilmente colpita da un vortice di maltempo che comporterà un calo termico, seppur moderato.

La tendenza meteo per la seconda parte della settimana

A partire dal tardo pomeriggio di martedì e soprattutto in serata, la parte più intensa della perturbazione raggiungerà il Nordovest, portando piogge abbastanza forti su Piemonte e Liguria. Precipitazioni più diffuse interesseranno anche l'estremo Nordest, la Toscana e la Campania. Le temperature si manterranno su valori prossimi alla media stagionale, con nevicate sulle Alpi del Nordovest a partire dai 1400 metri.

Nella notte tra martedì e mercoledì 26 febbraio, il maltempo e si sposterà verso la Lombardia e l'Emilia, intensificandosi nelle regioni centrali tirreniche e in Campania. Secondo gli ultimi aggiornamenti, mercoledì la perturbazione rallenterà il suo movimento verso est, estendendo le piogge a gran parte del Paese.

Durante la giornata, le precipitazioni raggiungeranno anche la Sicilia, mentre il tempo migliorerà in Sardegna e nell'estremo Nordovest. Le temperature non subiranno grandi variazioni, con neve sulle Alpi a circa 1400 metri e sulle quote medio-alte dell'Appennino. I venti di Maestrale si intensificheranno sul mare di Sardegna, mentre i venti da Sud saranno moderati sui bacini meridionali.

Una situazione che dovrebbero protrarsi almeno fino a giovedì 27 febbraio con le nevicate che potrebbero spingersi a tratti a quote più basse.