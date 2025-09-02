Inizio settembre tra anticiclone africano e temporali: le previsioni meteo del colonnello Giuliacci

Fino alla prima metà di settembre si susseguiranno tre fasi meteorologiche, che vedranno alternarsi maltempo, ritorno dell'anticiclone africano e di nuovo temporali e abbassamento delle temperature. Sono queste le previsioni meteo di Mario Giuliacci, meteorologo e direttore operativo di meteogiuliacci.it, che a Fanpage.it ha spiegato come sarà il tempo nelle prossime due settimane, quando, terminate ormai le vacanze estive, si ritornerà a lavoro e sui banchi di scuola.

Secondo il colonnello Giuliacci, "fino al 15 settembre avremo tre fasi meteorologiche: la prima tra il 2 e il 4 settembre in cui l'Italia sarà divisa a metà, dal momento che al Nord ci saranno rovesci e temporali e al Sud ci sarà bel tempo; la seconda tra il 5 e il 10 settembre in cui tornerà l'anticiclone africano su tutto il Paese e infine tra il 10 e il 15 ci sarà una nuova perturbazione atlantica che porterà maltempo e un abbassamento delle temperature ovunque".

Nello specifico – ha spiegato l'esperto – "per quanto riguarda i temporali, già ieri è arrivata sull'Italia una perturbazione che oggi si estenderà al Centro e al Sud. Poi, fino al 6 o 7 settembre, non sono previste altre perturbazioni, che invece torneranno tra mercoledì 10 e giovedì 11 settembre".

Dal punto di vista delle temperature, "farà fresco fino a oggi, martedì 2 settembre, con temperature specialmente al Nord al di sotto dei 25 gradi. Al sud invece si sta rafforzando l'anticiclone africano per cui potremmo anche toccare i 35 gradi su Puglia, materano, Calabria ionica e interno della Sicilia. Sul resto dell'Italia temperature gradevoli al di sotto dei 30 gradi. Poi, tra venerdì 5 lunedì 15 settembre sempre l'africano si allungherà su tutta Italia. Farà bel tempo, le temperature si alzeranno ovunque tra i 28 e i 31 gradi, mentre su Puglia, Lucania, Calabria e Isole Maggiori saliranno tra i 30 e 33 gradi, con caldo moderato", ha aggiunto Giuliacci.

Poi, cambierà di nuovo tutto. "Dopo il 10 settembre tornano le correnti atlantiche, andrà via l'anticiclone africano e arriveranno di nuovo temporali e temperature, che saranno in calo su tutta Italia e soprattutto al Centro Nord", ha concluso il meteorologo.