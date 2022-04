Incidenti sul lavoro, due morti in poche ore: a Sorso 23enne colpito alla testa da un tubo Salvatore Piras, 23 anni, è morto in un incidente avvenuto nel deposito di una imprese edile, nella zona artigianale di Sorso (Sassari). Un altro incidente sul lavoro a Trento.

A cura di Susanna Picone

Due incidenti sul lavoro mortali oggi in Sardegna e in Trentino. Un operaio di 23 anni è morto in seguito al crollo di un ponteggio a Sorso (Sassari) nel deposito di una ditta di costruzioni nella zona artigianale. Si chiamava Salvatore Piras ed era di Ossi (Sassari). Il drammatico incidente è avvenuto intorno alle 12 nel deposito di una impresa edile. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri della Compagnia di Porto Torres, guidati dal maggiore Danilo Vinciguerra, il giovane operaio era impegnato a caricare dei ponteggi su un camioncino Iveco. A un certo punto, secondo una prima ricostruzione, alcuni tubi sono caduti colpendolo alla testa. Sul posto i Vigili del fuoco, il 118 e i carabinieri della Compagnia di Porto Torres per i primi rilievi. Sono poi intervenuti anche gli ispettori dello Spresal della Asl di Sassari. Inutili i soccorsi per il giovane lavoratore: Piras è stato colpito alla testa dalla pesante struttura ed è praticamente morto sul colpo. In corso gli accertamenti per stabilire l'esatta dinamica dell'incidente.

Travolto da parete, operaio muore a Trento

Quello della Sardegna non è l'unico incidente sul lavoro registrato oggi. Un'altra drammatica storia arriva da Trento, dove un operaio di 39 anni è stato trasportato in gravi condizioni all'ospedale Santa Chiara in seguito a un incidente sul lavoro in un cantiere di Corso Buonarroti a Trento. Ma nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi l'uomo non ce l'ha fatta. Secondo una prima ricostruzione l'operaio, che lavorava per una impresa di Mezzolombardo, sarebbe stato travolto dalla parete che stava demolendo. Sul posto sono intervenuti soccorsi, forze dell'ordine, i vigili del fuoco, e gli ispettori dell'Unità operativa prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro.