video suggerito

Incidente tra due camion sull’A1, uno si ribalta e rovescia il carico su tre corsie: 11 km di coda L’incidente è avvenuto dopo le 8 di stamattina, 22 maggio, sul tratto compreso tra Modena Sud e il bivio con la A22 Brennero-Modena in direzione Milano, si è formata una lunga coda di oltre una decina di chilometri. “L’evento determina una coda per curiosi nella direzione opposta”, fanno sapere da Autostrade per l’Italia. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Biagio Chiariello

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

immagine di repertorio

Mattinata difficile per gli automobilisti in transito sulla A1 Milano-Napoli, in direzione nord. Intorno alle 8.15, nel tratto compreso tra Modena Sud e il bivio con la A22 Brennero-Modena, si è verificato un incidente che ha coinvolto due mezzi pesanti. Uno dei due si è ribaltato, disperdendo il carico sulla carreggiata all’altezza del chilometro 157.

Il traffico risulta fortemente rallentato: si segnalano almeno 11 chilometri di coda, con la circolazione consentita su una sola corsia. Rallentamenti e code si registrano anche in direzione opposta, a causa della presenza di curiosi.

Sul posto stanno intervenendo le squadre di soccorso, le pattuglie della Polizia stradale e il personale della Direzione 3° Tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia.

Per chi viaggia da Bologna verso Milano, Autostrade per l’Italia consiglia di uscire al casello di Modena Sud, proseguire lungo la viabilità ordinaria – in particolare la strada statale SS9, Via Emilia – e rientrare in autostrada alla stazione di Modena Nord.

“L’evento determina una coda per curiosi nella direzione opposta – fanno sapere da Autostrade per l’Italia -. Al momento il traffico defluisce esclusivamente in quarta corsia. Alternativamente consigliamo di uscire a Modena Sud, percorrere la Strada Statale 9 Via Emilia, per poi rientrare in autostrada a Modena Nord. Sul luogo dell’evento sono presenti il personale di Autostrade per l’Italia, la Polizia Stradale e tutti i mezzi di soccorso”.