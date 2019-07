Drammatico incidente stradale nella notte sull'autostrada A4 Torino-Milano. Intorno alle 2 di mercoledì 31 luglio, poco dopo lo svincolo per Settimo Torinese in direzione Milano, si è verificato lo scontro tra 2 auto, per cause che sono ancora in via di accertamento. Tragico il bilancio: una coppia è morta sul colpo e altre 2 persone, un'altra coppia di neosposi, sono rimaste ferite mentre erano di ritorno dal viaggio di nozze. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, una Merceds Cabrio ha improvvisamente sbandato, urtando prima il guardrail sulla destra e poi andando a impattare contro una Fiat Punto che viaggiava regolarmente nella corsia di sorpasso nel tentativo di rimettersi in carreggiata. Il conducente ha provato ad evitare lo scontro ma è stato tutto inutile.

I passeggeri della Merceds sono deceduti sul colpo. La donna è rimasta incastrata nella vettura e sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per estrarne il corpo dalle lamiere mentre il compagno è stato sbalzato fuori dall'abitacolo, forse perché non indossava la cintura di sicurezza. L'altra coppia ha riportato varie lesioni, è stata trasferita all'ospedale Giovanni Bosco ma non sarebbe in pericolo di vita. L’autostrada è rimasta chiusa nella notte nel tratto interessato per permettere alle forze dell'ordine di effettuare tutti i rilievi del caso, ma all'alba di questa mattina la situazione era già tornata alla normalità.