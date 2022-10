Incidente drammatico sull’A4, manager muore schiacciato nell’auto incastrata sotto il tir Ancora un sinistro mortale nel ‘tratto maledetto’, già teatro qualche giorno fa di una vera e propria strage. Maurizio Durì aveva 48 anni ed era un area sales manager.

A cura di Biagio Chiariello

Una Bmw conficcata sotto al rimorchio di un autoarticolato carico di tronchi di legno. È ciò che resta dell'auto Maurizio Durì, 49 anni, di Udine, morti ieri pomeriggio, 18 ottobre, in un incidente stradale nella località di Pradipozzo, tra i vigneti del pregiato doc Lison Pramaggiore, a pochi chilometri dallo svincolo di Portogruaro. Un tratto, quello della A4, già teatro di diversi incidenti mortali negli ultimi anni, e dove una decina di giorni fa si è consumata una strage quando un pulmino si è scontrato contro un mezzo pesante.

Secondo la prima sommaria ricostruzione, Durì viaggiava da solo e pare che non si sia accorto del Tir fermo finendo con la sua Bmw incastrata sotto al rimorchio. Un incidente da addebitare probabilmente a un malore o a una distrazione perché sul posto non sono stati rinvenuti segni di frenata.

Immediata la richiesta di aiuto al 118 che ha inviato sul posto i sanitari con l'ambulanza e l'elicottero, ma per il manager era ormai troppo tardi. Per estrarre auto e corpo è stato necessario l'intervento di una gru. Impegnati anche vigili del fuoco e la Polizia stradale nonché gli ausiliari del traffico di Autovie Venete.

L’A4 è stata chiusa per due volte: la prima durante le prime operazioni di soccorso della persona deceduta; la seconda volta invece poco prima delle 20, quando è stato operato un intervento massiccio per “liberare” la Bmw dal posteriore del camion e quindi ricomporre la salma dell’automobilista.

Nessuna conseguenza per l'autista del tir che trasportava i tronchi, un uomo di origini slave, anche se il suo mezzo, come la Bmw del 49enne che ha perso la vita, è stato sequestrato e messo a disposizione dell'autorità giudiziaria. Il corpo di Durì stato portato all'ospedale di Portogruaro: ne disporrà il magistrato per le indagini.

Originario di Buttrio (Udine), Durì era un area sales manager nel settore sanitario delle cure ortopediche. Lavorava per Smith & Nephew, la multinazionale britannica di dispositivi medici.