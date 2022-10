Chi sono le 6 vittime dell’incidente in A4 di oggi: tra loro anche l’ex sindaco di Riccione Pironi Massim Pironi, 63 anni ed ex sindaco di Riccione, è una delle 6 vittime dell’incidente mortale di oggi sull’autostrada A4. Pare fosse alla guida del furgone a bordo del quale vi erano volontari e disabili dell’associazione Centro21.

C'è anche Massimo Pironi, ex sindaco di Riccione, tra le sei vittime dell'incidente mortale verificatosi oggi sull'autostrada A4, nel tratto compreso tra lo svincolo di San Donà-Noventa e di Cessalto, in direzione di Trieste.

Pironi, 63 anni e primo cittadino dal 2009 al 2014, era un volontario dell'associazione Centro21 della città romagnola, formata da familiari di persone con sindrome di Down.

Si trovava insieme ad altre sei persone, tutte appartenenti a Centro21, a bordo del furgone che è finito sotto un tir fermo in coda per cause che sono ancora in via di accertamento.

Solo uno dei presenti a bordo è riuscito a sopravvivere: si tratta di Romina Bannini, educatrice di 36 anni, che è attualmente ricoverata in prognosi riservata a Mestre.

Tutti gli altri non ce l'hanno fatta. Sono 4 donne e due uomini: Valentina Ubaldi (31 anni, accompagnatrice), Rossela De Luca (37 anni), Francesca Conti (26 anni), Alfredo Barbieri (52 anni) e Maria Aluigib (34 anni).

Sembra che ci fosse proprio Pironi alla guida del mezzo. L'ex sindaco, lasciata l'attività politica e andato in pensione, aveva intensificato la sua attività di volontario con l'associazione Centro21.

Il furgone, che era stato donato all'associazione dal Lions Club Riccione, era partito nel primo pomeriggio da Riccione per raggiungere il Friuli Venezia Giulia.

"Quanto successo è terribile, tutta l’Emilia-Romagna si stringe ai loro familiari e alla città di Riccione. Ricordiamo Massimo Pironi come uomo sempre disponibile, al servizio della sua terra e dei suoi concittadini: una perdita che lascia un vuoto incolmabile. Ai suoi cari va il nostro pensiero commosso", ha scritto il presidente dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini.