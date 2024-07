Elicottero dei vigili del fuoco si schianta e va in fiamme a Reggio Calabria: il video dell’incidente Il terribile incidente oggi pomeriggio all’aeroporto di Reggio Calabria. Lo schianto, avvenuto intorno alle 15:30 di lunedì 22 luglio, fortunatamente però non ha causato vittime né feriti. Salvi i due piloti del velivolo che era impegnato in operazioni antincendio. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Antonio Palma

Un elicottero antincendio dei vigili del fuoco si è schiantato al suolo oggi pomeriggio all’aeroporto di Reggio Calabria prendendo fuoco subito dopo. Terribili le immagini dell'incidente riprese da alcuni passeggeri dello scalo aeroportuale calabrese. Lo schianto, avvenuto intorno alle 15:30 di lunedì 22 luglio, fortunatamente però non ha causato vittime né feriti.

Come confermano gli stessi vigili del fuoco, i due occupanti del mezzo sono riusciti a balzare dal velivolo prima che fosse avvolto dalle fiamme e ne sono usciti praticamente illesi. Secondo quanto ricostruito finora, il mezzo, un Sikorsky S64 ribattezzato "Geronimo", era impegnato in operazioni antincendio per spegnere delle fiamme boschive nei dintorni di Reggio Calabria ed era appena rientrato in aeroporto quando è avvenuto il fatto. L'elicottero era in fase di atterraggio quando qualcosa è andato storto.

Il velivolo ha impattato al suolo con violenza poi, come si vede dal filmato, le pale del rotore hanno iniziato a toccare terra facendolo capovolgere su un lato. Infine le fiamme che hanno avvolto parte del mezzo. Immediati i soccorsi da parte dei colleghi dei due occupanti dell'elicottero, intervenuti anche con i mezzi specializzati in dotazione allo scalo aeroportuale calabrese.

In poco tempo l'incendio è stato domato, grazie anche alla schiuma antincendio, mentre i due pompieri venivano soccorsi e trasportati in ospedale. Condotti in pronto soccorso per gli accertamenti del caso, entrambi i piloti però sono risultati senza ferite di rilievo. Sull'incidente è stata aperta una inchiesta.

"Auguri di pronta guarigione ai due piloti dei vigili del fuoco rimasti coinvolti in uno spaventoso incidente, verificatosi nei pressi dell'aeroporto di Reggio Calabria, che ha interessato l'elicottero con il quale stavano operando per fronteggiare i roghi che in queste ore divampano purtroppo in Calabria, così come in altre Regioni d'Italia" ha dichiarato Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria, aggiungendo: "Ancora una volta voglio ringraziare tutti gli operatori che si stanno prodigando con grande determinazione e professionalità, rischiando talvolta anche la propria vita per difendere l'ambiente e contrastare il fenomeno degli incendi".