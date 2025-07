Giorgia De Nuccio scomparsa a Reggio Calabria, della 15enne non si hanno notizie da dieci giorni

È da dieci giorni che i familiari di Giorgia De Nuccio, 14 anni, non hanno più sue notizie. La ragazza è scomparsa nella notte tra il 17 e il 18 luglio da Reggio Calabria. Da allora la sua famiglia continua a diffondere appelli per ritrovarla. Sono state attivate subito le ricerche in tutto il territorio provinciale e le forze dell’ordine stanno lavorando senza sosta.