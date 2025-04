Incidente sull’A4: auto finisce nel cantiere e si schianta contro un mezzo di Autostrade, due morti

video suggerito

Un tragico incidente è avvenuto questa mattina sull'A4, tra Latisana e il bivio A4/A28, vicino Portogruaro. Un'auto ha oltrepassato un cantiere, colpendo ripetutamente la barriera centrale e centrando un mezzo di manutenzione, causando la morte dei due occupanti del veicolo.

A cura di Biagio Chiariello

foto di repertorio

Un tragico incidente si è verificato questa mattina lungo l’autostrada A4 in direzione Venezia. Il sinistro è avvenuto attorno alle 10.20, nel tratto compreso tra Latisana e il bivio A4/A28, poco prima del casello di Portogruaro. Purtroppo, due persone hanno perso la vita nell’incidente. Le cause dell’impatto sono ancora in fase di accertamento, ma si ipotizza che le condizioni della strada o una manovra errata possano essere all’origine della tragedia.

A causa dell’incidente, il traffico è rimasto bloccato per diverse ore, con pesanti ripercussioni sulla viabilità. Le forze dell'ordine sono intervenute per i rilievi del caso. Sul posto il 118, i vigili del fuoco, il personale di Autostrade Alto Adriatico e i mezzi di soccorso meccanico.

Stando a una prima ricostruzione, un’auto avrebbe oltrepassato il cantiere, abbattendo i coni di segnalazione, per poi urtare ripetutamente la barriera di sicurezza centrale. Le cause di questo comportamento sono ancora al vaglio delle forze dell'ordine. Successivamente, il veicolo ha centrato con violenza il mezzo della manutenzione di Autostrade Alto Adriatico, che si trovava fermo all’interno del cantiere. L’impatto ha provocato una reazione a catena, con il mezzo della ditta esterna, impegnata nei lavori, che è stato tamponato.

Le due vittime sarebbero gli occupanti del veicolo che ha originato l'incidente, tragicamente responsabili del sinistro.

Il sinistro è avvenuto al chilometro 452 dell'A4, poco prima del casello di Portogruaro, dove era presente un cantiere temporaneo per la sistemazione delle barriere centrali, segnalato un chilometro prima. I lavori si stavano svolgendo in sicurezza, durante un periodo di traffico normale con circa 600 veicoli all’ora. Al momento sono segnalate code tra Latisana e Portogruaro in direzione Venezia.