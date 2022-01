Incidente sul lavoro a Bibbiena: operaio muore incastrato in una tramoggia in ditta di calcestruzzi Morto un operaio di 51 anni: era rimasto incastrato in una tramoggia all’interno dell’Impianto Lavorazione Calcestruzzi di Bibbiena, in provincia di Arezzo.

A cura di Susanna Picone

Ancora un morto sul lavoro. Un operaio di 51 anni, residente in Casentino, ha perso la vita dopo essere rimasto incastrato in una tramoggia, una delle macchine a forma di imbuto utilizzate per il passaggio dei materiali. L’incidente mortale sul lavoro si è consumato questa mattina, martedì 25 gennaio, intorno alle 10. È accaduto in un impianto di produzione di materiale per edilizia, dove si lavorano calcestruzzi, a Nave, località del comune di Bibbiena (Arezzo). Sul posto dopo il tragico incidente sono intervenuti subito un'automedica e un'ambulanza della Misericordia di Talla, i vigili del fuoco e i carabinieri per le indagini del caso. È stato attivato anche il servizio di prevenzione igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro dell’asl. Per l’operaio, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. Il cinquantunenne è morto poco dopo l’incidente.

Sempre in Toscana, questa mattina si è verificato un altro incidente sul lavoro nella provincia di Grosseto. Un operaio di 40 anni è rimasto ferito dopo che è caduto da un'impalcatura di 2 metri d'altezza. L’operaio è stato trasportato in gravi condizioni all'ospedale della Misericordia di Grosseto con l'elisoccorso Pegaso del 118. L’incidente registrato poco dopo le 9.30 a Ansedonia, località del comune di Orbetello. Sul posto si sono recati una ambulanza della Croce Rossa di Capalbio, i carabinieri e il servizio di prevenzione igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro dell'Asl.

Articolo in aggiornamento