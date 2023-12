Incidente stradale sulla Trani-Corato, morti due uomini, grave mamma con i figli di 1 e 6 anni Grave incidente stradale sulla Trani-Corato, morti due uomini. In gravi condizioni mamma di 37 anni con i due figli di 1 e 6 anni. Le dinamiche dei fatti sono ancora in fase di ricostruzione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Gabriella Mazzeo

Immagine di repertorio

È di due morti e 3 feriti il bilancio provvisorio delle vittime di un gravissimo incidente stradale avvenuto sulla provinciale che collega Trani a Corato, nel nord Barese. Sono quattro le macchine coinvolte nel sinistro stradale e non due come inizialmente riferito: secondo le notizie finora note, due auto si sono scontrate frontalmente, mentre una terza ha tamponato una delle due vetture. Non è chiaro il ruolo della quarta automobile. Le vittime sono due uomini di 60 e 40 anni, mentre tra i feriti vi sarebbero una donna di 37 anni, il figlio di 6 anni e la seconda figlioletta di appena 1 anno. Tutti sarebbero attualmente in gravi condizioni.

Il terzo ferito è un bimbo di sei anni, ora in codice rosso presso l'ospedale Dimiccoli di Barletta. La dinamica dei fatti è ancora da ricostruire. Sul posto, oltre alle forze dell'ordine, ci sono anche i vigili del fuoco di Barletta e Corato. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, i vigili del fuoco, la polizia stradale e la polizia locale. Da chiarire la dinamica.

In aggiornamento