in foto: Foto archivio

Il commercialista Mario Ciabattoni è morto in un tragico incidente stradale avvenuto la mattina del 10 agosto sulla strada provinciale Mezzina tra i comuni di Offida e Castel Di Lama in provincia di Ascoli Piceno (nelle Marche). Secondo quanto ricostruito fino a questo momento, il commercialista era a bordo della sua moto quando è stato colpito in pieno da un camion. Per Mario Ciabattoni, 58 anni, non c'è stato nulla da fare ed è morto nonostante l'invio tempestivo dei medici dall'ospedale Mazzoni. La vittima viveva a Sant’Egidio, ma era originario di Offida.

L'uomo ha perso la vita nonostante i tentativi di rianimazione a causa delle gravi ferite riportate. L'incidente è avvenuto alle 10.30 sulla strada Mezzina, all'altezza di una cantina vinicola, poco dopo l'incrocio per la contrada Cabbiano. Ancora da ricostruire con esattezza la dinamica: secondo quanto riporta la stampa locale, il mezzo pesante avrebbe sbandato all'improvviso trovando sul suo percorso la moto guidata da Ciabattoni.

Dopo l'incidente sono intervenuti sul posto i sanitari del 118 e le forze dell'ordine. Il 58enne è stato trasferito di urgenza in ospedale ma per lui non c'è stato nulla da fare. La strada è stata chiusa dai carabinieri di Ascoli per consentire ai militari di svolgere tutti gli accertamenti del caso. La chiusura ha avuto impatto sulla circolazione stradale per alcune ore. Secondo quanto si apprende, sarebbe rimasto ferito nello schianto anche l'autista del camion: l'uomo è stato trasportato sotto choc all’ospedale di Ascoli.