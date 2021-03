Tragedia nelle scorse ore lungo le strade siciliane dove un giovane militare ha perso la vita dopo essere stato travolto da una vettura mentre cercava di soccorrere un altro automobilista coinvolto in un precedente incidente stradale. Il dramma si è consumato nella tarda serata di ieri sull’autostrada A20 Palermo Messina, tra gli svincoli autostradali di Giostra e Villafranca nel territorio del comune di Villafranca Tirrena, nella città metropolitana di Messina. La vittima del terribile incidente è Riccardo Maestrale, un giovane militare dell'esercito di 22 anni, originario di Milazzo ma in servizio a Cosenza, in Calabria.

La tragedia all’altezza del viadotto Tarantonio poco prima di Villafranca Tirrena, sulla carreggiata in direzione Palermo. Sul posto poco prima del fatale investimento c’era stato un violento scontro tra una vettura e un tir che aveva provocato anche un ferito grave. Il militare 22enne si è trovato a passare subito dopo: ha fermato la sua vettura su cui viaggiava anche il fratello ed è sceso per prestare i primi soccorsi. In quel momento però è sopraggiunto anche un altro mezzo che non si è accorto in tempo di quanto stava accadendo e lo ha investito in pieno.

Per Riccardo Maestrale è stato un impatto devastante che non gli ha lasciato scampo. Inutili per lui i successivi soccorsi medici dalla parte dei sanitari i del 118 accorsi sul posto e il successivo trasferimento d’urgenza al Policlinico di Messina. Nell’incidente ferito gravemente anche il fratello del militare 22enne che è ora ricoverato insieme ad altre due persone coinvolte nello schianto. Sul luogo del tragico incidente anche diversi mezzi dei Vigili del Fuoco e gli uomini della polizia stradale che hanno effettuato i rilievi del caso per ricostruite l’esatta dinamica dell’accaduto.