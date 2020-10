in foto: Immagine di repertorio.

Notte di sangue sulle strade della Sardegna. Un incidente mortale si è verificato in tarda serata di ieri, domenica 11 ottobre, sulla statale 196 al chilometro 39,500, nel territorio di Villamar. Due le vittime: sono Andrea Cogoni, 34enne di Gesturi, e Nicola Ghiani, 37enne di Guasila, entrambi alla guida delle rispettive auto che si sono scontrate frontalmente per cause ancora in via di accertamento. Stando ad una prima ricostruzione dei fatti, erano circa le 22.30 quando una Nissan Juke e una Bmw 118 che percorrevano la Statale in direzioni opposte si sono scontrate. L'impatto è stato talmente violente che per i due conducenti non c'è stato nulla da fare: quando i sanitari del 118 sono giunti sul posto, insieme anche ai vigili del fuoco, non hanno potuto far altro che dichiararne il decesso. Sarebbero infatti morti entrambi sul colpo.

Al volante di una delle auto c'era un uomo diretto all'ospedale di San Gavino dove era atteso dalla moglie, ricoverata perché in attesa di un figlio. Indagini intanto sono in corso per cercare di ricostruire l'esatta dinamica di quanto successo. Sul posto i carabinieri per i rilievi di rito e i vigili del fuoco che hanno provveduto poi alla bonifica della statale.

In aggiornamento.