Incidente Romentino, auto si scontrano e prendono fuoco: 1 morto carbonizzato tra le fiamme Incidente oggi a Romentino, nel Novarese: tre auto si sono scontrate e una di loro ha preso fuoco, provocando la morte di una persona che è stata avvolta dalle fiamme.

A cura di Ida Artiaco

Immagine di repertorio.

Drammatico incidente stradale oggi, venerdì 30 dicembre, intorno alle 18 a Romentino, nel Novarese: due auto e un furgone si sono scontrati per cause che sono ancora in via di accertamento in via Torre Mandelli e una delle macchine, una Alfa Romeo, ha preso fuoco, provocando la morte di una persone.

La vettura su cui viaggiava è stata avvolta dalle fiamme e il corpo è rimasto bruciato, ma per ora non si hanno altre informazioni. Inizialmente pareva che le persone in auto fossero due.

Ci sono anche due feriti, uno in codice giallo e l'altro in codice verde, trasportati dal 118 all'ospedale Maggiore di Novara.

Sul posto, oltre ai sanitari del 118, anche i vigili del fuoco – che si sono occupati di spegnere le fiamme – e le forze dell'ordine, che dovranno effettuare i rilievi per chiarire la dinamica di quanto accaduto.

In aggiornamento.