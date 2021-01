in foto: Immagine da Facebook.

Tragedia a Remanzacco, piccolo comune di poco più di seimila anime in provincia di Udine: una ragazza di soli 25 anni, Lucia Cozzarolo è morta dopo essere stata travolta da un'auto mentre stava attraversando la strada nel pomeriggio del 31 dicembre. Una notizia, questa, che ha sconvolto la cittadina, così come testimonia il post apparso sul profilo ufficiale del Comune con il quale si comunica il decesso della giovane.

"Il 2020 – si legge nel messaggio firmato dalla sindaca Daniela Briz – purtroppo ha portato via tanti nostri concittadini procurando tanto sconforto e dolore nelle famiglie. Nelle poche ore che mancavano al termine di questo orribile anno la nostra comunità è rimasta sconvolta e addolorata per la tragica scomparsa della giovane Lucia Cozzarolo ed in questo momento così doloroso ci stringiamo tutti alla mamma Paola, al fratello Domenico ed ai parenti tutti. Non ci sono parole che possano lenire un dolore così grande ma attraverso queste righe voglio far saper loro che l’Amministrazione Comunale e tutta la Comunità di Remanzacco sono al loro fianco ed il sorriso e la dolcezza della cara Lucia rimarranno sempre nei cuori di tutti".

Stando a una prima ricostruzione dei fatti, erano circa le 14 del 31 dicembre quando Lucia è stata travolta da una 500 guidata da un 29enne di Cividale mentre stava attraversando la strada statale 54, nel tratto in cui assume la denominazione di via Marconi. Dopo l'impatto, in seguito al quale la 25enne sarebbe prima finita sul parabrezza del veicolo e poi sarebbe caduta sull'asfalto, è stata trasferita d'urgenza all'ospedale Santa Maria della Misericordia ma le sue ferite sono risultate troppo profonde e i medici non hanno potuto far altro che dichiararne il decesso. Per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente sono al lavoro i carabinieri di Udine.