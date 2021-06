in foto: Immagine di archivio

Un grave incidente stradale si è verificato nella serata di ieri, lunedì 21 giugno, in Puglia, lungo la provinciale tra Turi e Putignano, nel Barese. Due persone sono morte e una è rimasta ferita. Secondo una prima ricostruzione, l’incidente stradale ha coinvolto due mezzi, un furgoncino adibito al trasporto di prodotti alimentari e una automobile. I due mezzi si sarebbero scontrati frontalmente secondo le prime informazioni. L’impatto, avvenuto poco prima della mezzanotte, è stato molto violento. Uno dei due mezzi, coinvolti nello scontro, in prossimità di una curva avrebbe invaso la corsia opposta a causa dell'alta velocità. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, l’auto è finita prima contro un muretto a secco e poi contro un albero. Le vittime sono i due conducenti dei mezzi coinvolti: due uomini, mentre la persona ferita sarebbe un passeggero del furgone. Per i due conducenti non c’è stato nulla da fare, le condizioni del ferito che è stato trasportato in ospedale sarebbero gravi.

Sul posto, oltre al 118 e ai vigili del fuoco, sono intervenuti gli agenti della Polizia stradale di Castellana Grotte (Bari), coordinati dalla Procura della Repubblica di Bari. Ancora da accertare l’esatta dinamica dell’incidente mortale: da una prima ricostruzione risulta che uno dei due mezzi viaggiava ad alta velocità e in prossimità di una curva a sinistra non sarebbe riuscito a mantenere la traiettoria invadendo la corsia opposta e schiantandosi contro l’altro mezzo che proveniva dalla direzione nel senso di marcia contrario. Nell’incidente sarebbe rimasta coinvolta anche un'altra auto, che sarebbe sopraggiunta sul posto poco dopo l’impatto, senza conseguenze per il conducente.