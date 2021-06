Tragedia a Pisa dove domenica pomeriggio un ragazzo di soli 16 anni, Lorenzo Mori, è morto dopo essere stato travolto mentre attraversava la strada a bordo del suo skateboard. La giovane vittima intorno alle 18:30 era vicino a un semaforo di via Matteucci, in un quartiere periferico della città toscana, non lontano da un grande market di informatica. Il ragazzo pare avesse tentato di attraversare la strada quando una vettura, che dalle prime informazioni aveva superato altre tre macchine ferme al semaforo, lo ha falciato. L'impatto è stato talmente violento che il 16enne è stato sbalzato per diversi metri sull'asfalto.

Subito sono arrivati sul posto dell'incidente i soccorsi, ma le condizioni di Lorenzo sono apparse subito critiche: ne è stato dichiarato il decesso per le gravissime lesioni riportate pochi minuti dopo l'arrivo al pronto soccorso dell’ospedale Cisanello di Pisa. È accaduto domenica pomeriggio ma la notizia è stata diffusa soltanto oggi. Secondo quanto ricostruito dalla polizia municipale, il conducente della vettura, un 52enne pisano che viaggiava con la figlia minorenne a bordo, non si sarebbe accorto del ragazzo, che frequentava il secondo anno del liceo Michelangelo Buonarroti, mentre attraversava con lo skateboard. Sembra che l'automobilista stesse superando una fila di auto in prossimità di un semaforo, quando ha infine travolto Lorenzo che stava passando da un lato all'altro della carreggiata, ma la dinamica è appunto al vaglio dei vigili urbani e al momento si tratta solo di un'ipotesi. L’area era particolarmente frequentata, molti i testimoni, che descrivono la scena come particolarmente cruenta.