Incidente mortale sulla A1, all’altezza di Bologna: una vittima nello scontro tra auto e tir L’incidente è avvenuto questa notte, sabato 5 agosto, intorno alle 3. All’interno della galleria “Allocco”, tra Rioveggio e Sasso Marconi, un’auto e un mezzo pesante si sono scontrati, resta ancora da chiarire la dinamica. Previsto per oggi bollino nero sulle strade.

A cura di Teresa Fallavollita

Già si prevedeva per oggi, sabato 5 agosto, una giornata da bollino nero: ebbene, le premesse ci sono tutte e per viaggiatori e viaggiatrici, turisti in visita per la prima volta o affezionati “ospiti fissi”, si prospetta una giornata alquanto complicata sulle strade italiane.

Questa notte sull’autostrada A1 c’è stato un incidente mortale all’altezza di Bologna, tra Rioveggio e Sasso Marconi in direzione Bologna: una persona ha perso la vita nello scontro tra un tir e un’autovettura, secondo quanto riferito da Autostrade per l'Italia in una nota. Il sinistro è avvenuto intorno alle 3 di questa notte all’interno della galleria “Allocco”, al chilometro 214 (all’altezza di Lama di Setta, nel territorio di Marzabotto).

Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari con due ambulanze e un’automedica, i meccanici e il personale della Direzione del 4/o Tronco di Firenze di Autostrade per l'Italia. Presente ovviamente anche la polizia stradale che dovrà far luce sulla dinamica dell’incidente, ancora sconosciuta.

Il sinistro ha provocato notevoli rallentamenti al traffico: sono 7 i chilometri di coda, mentre sono segnalati altri 4 chilometri, sempre di fila, sulla A1 Direttissima. Attualmente sul luogo dell’incidente si circola su una corsia verso Bologna. Agli utenti provenienti da Firenze e diretti verso Bologna o Milano si consiglia di immettersi in A11 verso Pisa, quindi in A12 verso La Spezia e infine in A15 verso Parma dove rientrare in A1 verso Bologna o Milano.

Sabato da bollino nero

Il pieno della stagione estiva è ormai alle porte e questo primo weekend di agosto sarà caratterizzato dall’esodo di italiani e turisti verso le principali località balneari e di villeggiatura: identificate con il bollino rosso le giornate di ieri, venerdì 4 agosto, e domani, domenica 6 agosto; per la giornata di oggi, sabato 5 agosto, invece, si prevedono condizioni di traffico da bollino nero.

Per agevolare gli spostamenti dei vacanzieri è previsto il divieto di circolazione per i mezzi con massa superiore alle 7,5t nella giornata di oggi, sabato, fino alle ore 22.00 e nella giornata di domenica dalle ore 07.00 alle ore 22.00. È inoltre prevista la rimozione dei cantieri di lavoro temporanei. La viabilità potrebbe venire compromessa da eventuali incidenti e dalle condizioni meteo: per la giornata di oggi si prevede tempo potenzialmente instabile su tutta la penisola. Le precipitazioni si sposteranno rapidamente a Sud, ma continueranno a interessare in questo primo sabato di agosto ancora il Nord-Est, il medio versante adriatico e, a carattere isolato, il versante tirrenico centro-meridionale peninsulare.