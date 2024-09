video suggerito

Incidente in Toscana, morto volontario: stava andando a cercare nonna e nipote dispersi a causa del maltempo Il volontario della Croce Rossa Sandro Banchellini è morto in un incidente sulla FiPiLi mentre viaggiava per unirsi alle ricerche della nonna e del bimbo di 5 mesi dispersi dopo l’alluvione in Valdicecina. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Gabriella Mazzeo

3.484 CONDIVISIONI condividi chiudi

Sandro Banchellini

La Protezione Civile e la Croce Rossa italiana piangono Sandro Banchellini, volontario 48enne morto in un incidente stradale sulla FiPiLi. Banchellini era occupato nelle ricerche della nonna e del nipotino di 5 mesi dispersi dopo la piena del torrente Sterza a Montecatini Valdicecina. Il 48enne avrebbe avuto un guasto al mezzo della Croce Rossa con il quale stava conducendo le ricerche.

Nell'incidente sono rimaste coinvolte più autovetture e il tutto è avvenuto all'altezza di Lavoria, in direzione Livorno. Il 48enne era anche l'amministratore di un gruppo social dal nome "I Dannati della FiPiLi", un canale che raccoglieva notizie sulla strada "dannata" che più volte è stata teatro di incidenti mortali.

Banchellini era conosciutissimo per il suo lavoro e viveva a Latignano, in provincia di Pisa. Ha sempre lavorato al fianco della Croce Rossa e la notizia del suo decesso ha lasciato senza parole tantissime persone. "In questo momento difficile – scrive un altro degli amministratori del gruppo social sulla FiPiLi – rivolgiamo le nostre più sincere condoglianze alla sua famiglia. La sua dedizione e il suo spirito altruista rimarranno sempre nei nostri cuori. Un abbraccio grande a tutti i suoi cari da parte di tutti noi”.

"Siamo sgomenti davanti alla tragedia che ha colpito la famiglia della Croce Rossa italiana. Sandro Banchellini, volontario presso l'unità territoriale di San Giovanni alla Vena, ha perso la vita in un tragico incidente mentre stava andando a unirsi alle ricerche della nonna e del bimbo dispersi dopo l'ondata di maltempo che ha causato un'alluvione nella zona di Montecatini Val di Cecina. Ci stringiamo ai familiari, al padre, al fratello fabio e alla sorella Giada". A dirlo è Debora Diodati, vicepresidente nazionale della Croce Rossa.

"Ogni volta che un Volontario se ne va è un grande dolore, ogni volta che questo accade mentre è in prima linea per aiutare chi ha bisogno, se ne va anche un pezzo del nostro cuore. Crediamo che il modo migliore per onorare la sua memoria sia continuare a portare aiuto e soccorso alle persone vulnerabili” ha concluso Diodati.

Anche il Consiglio regionale della Toscana ha espresso il suo cordoglio per la morte di Sandro Banchellini. Il presidente dell'Assemblea toscana Antonio Mazzeo, si è detto profondamente addolorato per la tragica scomparsa del 48enne.