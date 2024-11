video suggerito

Incidente in moto contro due auto, Francesca muore a 17 anni: "Stava organizzando la festa di compleanno" Avrebbe compiuto 18 anni tra qualche settimana Francesca R, l'adolescente morta in moto nella serata di domenica 3 novembre di ritorno da una giornata a Praia a Mare. Il suo veicolo, per motivi in fase di accertamento, si sarebbe schiantato contro altre due vetture.

A cura di Gabriella Mazzeo

immagine di repertorio

Stava organizzando la festa per i suoi 18 anni Francesca R., la 17enne morta in un incidente in moto nella giornata di ieri, domenica 3 novembre, intorno alle 19. La ragazza, originaria di Tortora, studiava al Liceo Artistico di Maratea. La 17enne stava viaggiando a bordo sella sua motocicletta da cross quando, per cause ancora da accertare, si è scontrata contro due automobili.

Le ferite riportare dall'adolescente sono state troppo gravi e nonostante l'intervento del Suem 118 e il trasferimento all'ospedale di Praia a Mare, non vi è stato purtroppo nulla da fare. La statale è stata chiusa al traffico per consentire tutti i rilievi del caso.

Francesca viveva a Tortora, dove era molto conosciuta anche per la sua passione per i motori. La sua morte ha scosso l'intera comunità, unita nel dolore a quella di Maratea dove la 17enne studiava. Proprio dalla sua scuola arriva uno dei numerosi messaggi di cordoglio a lei dedicati. "Abbiamo perso un prezioso tocco di colore – scrive l'account dell'istituto scolastico sui social network -. L'intera comunità scolastica si stringe alla famiglia di Francesca nel suo ricordo".

Francesca, appassionata di motori, arte e skate, avrebbe compiuto 18 anni a fine mese e stava già organizzando la festa che purtroppo, però, per lei non è mai arrivata. Gli occupanti delle due vetture coinvolte nello scontro sono rimasti feriti ma non in modo grave.

Secondo una prima ricostruzione, pare che la giovane stesse tornando da una giornata in compagnia di alcuni amici di Praia a Mare. La giovane avrebbe percorso pochi metri prima di immettersi sulla strada statale, allo svincolo dell'uscita di località Foresta, impattando violentemente contro le altre vetture in transito.

"Siamo addolorati e sgomenti – ha scritto il sindaco di Tortora, Toni Iorio, sulla pagina Facebook dell'ente -. Vorremmo trovare le parole per unirci al dolore della famiglia di Francesca". Poi si è rivolto idealmente all'adolescente. "Vogliamo salutarti dolcemente, stringerti la mano e accarezzarti in questo tuo viaggio che speriamo ti porti in un posto meraviglioso". Il sindaco di Praia a Mare ha sospeso le pubbliche manifestazioni e le riunioni indette, destinandole a data da definire.