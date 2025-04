video suggerito

Incidente in auto a Brindisi, morto il giornalista sportivo Christian Caramia: aveva 34 anni É accaduto sulla provinciale tra Ceglie Messapica e Martina Franca. Nello scontro frontale tra due vetture ha perso la vita Christian Caramia, giornalista appassionato di corse, lavorava per la testata Motosprint e collaborava anche con il Corriere dello sport.

A cura di Biagio Chiariello

È il giornalista sportivo Christian Caramia la vittima del violento incidente avvenuto ieri, mercoledì 2 aprile 2025, nei pressi del cimitero comunale di Ceglie Messapica, sulla provinciale che unisce il centro brindisino a Martina Franca (Ta). La dinamica del tragico sinistro è ancora al vaglio delle forze dell'ordine, ma ci sarebbe stato uno scontro frontale tra due auto, una Hyundai e una Mini Cooper.

Ad avere la peggio è stato il 34enne Christian Caramia: portato al Pronto soccorso del Perrino di Brindisi in condizioni critiche, il suo cuore ha cessato di battere poco dopo l'arrivo in ospedale. I medici non hanno potuto fare nulla per salvargli la vita.

Il secondo conducente, un 26enne di origini ecuadoriane residente a Francavilla Fontana e impiegato presso un’azienda locale, è stato trasportato in codice rosso.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Ostuni, la polizia locale per i rilievi dell'incidente e i sanitari del 118. Le vetture coinvolte sono state rimosse con l’ausilio di un carro attrezzi, mentre il personale Pissta si è occupato della bonifica e della messa in sicurezza della strada. L'incidente ha causato notevoli disagi alla viabilità.

L’intera comunità di Martina Franca è ora choc per la morte improvvisa del ragazzo. Giornalista sportivo appassionato di corse, Christian Caramia lavorava per la testata Motosprint e collaborava anche con il Corriere dello sport, oltre ad essere anche insegnante in una scuola guida. Inoltre nel 2017 aveva fondato la pagina social MemasGP, molto seguita dagli appassionati.