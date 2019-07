Ennesimo incidente mortale sulle strade italiane. Ieri, martedì 30 luglio, intorno alle 17 un uomo, papà di 3 figli, di cui non è ancora stata resa nota l'identità, è finito a bordo del suo scooter sotto una corriera Tper ed è morto sul colpo. E' successo sulla Futa, nel territorio di Monghidoro, in provincia di Bologna. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la vittima, 48 anni, stava tornando a casa da lavoro quando ha perso improvvisamente il controllo del mezzo per cause che sono ancora in via di accertamento, andando ad impattare con il bus che l'ha completamente schiacciato.

I vigili del fuoco hanno dovuto lavorare a lungo per estrarre il corpo dell'uomo da sotto il mezzo pesante. "Arrivati sul posto veniamo nuovamente contattati dalla Sala Operativa 115, e quindi deviati su nuovo intervento, un grave "Incidente Stradale" in località Ca del Costa nella SP65 della Futa. Purtroppo la velocità nell'arrivo sul posto e nelle operazioni di soccorso della nostra Partenza, della Partenza dei colleghi VVF.V. di Monzuno, del personale 118 e dei CC non è bastata. Queste situazioni che non vorremmo mai vedere, sono sempre difficili da metabolizzare anche per noi e ci stringiamo in cordoglio nel dolore della famiglia interessata da questo brutto lutto", hanno scritto i pompieri su Facebook. Intanto, indagini sono in corso per cercare di capire l'esatta dinamica di quanto successo. Nelle prossime ore saranno ascoltati anche alcuni testimoni che potrebbero aiutare a ricostruire gli attimi immediatamente precedenti la tragedia. Disagi anche al traffico. La strada è rimasta chiusa per quasi quattro ore per permettere alle forze dell'ordine di effettuare i rilievi. Sulla Futa si sono formate lunghe code in entrambi i sensi di marcia.