Incidente Belluno, per evitare un cervo si schianta contro un muretto: Alessandro muore a 22 anni Incidente oggi lungo la SR203 Agordina, in località La Stanga in Comune di Sedico (Belluno): Alessandro Tabaku è morto a 22 anni dopo essere finito contro un muretto per evitare un cervo. Stava andando a lavoro da Luxottica.

A cura di Ida Artiaco

Incidente mortale all'alba di oggi, lunedì 24 ottobre, lungo la SR203 Agordina, in località La Stanga in Comune di Sedico (Belluno). Un ragazzo di soli 22 anni, Alessandro Tabaku, è morto dopo essersi schiantato contro il muretto di cinta di un’abitazione, per poi rovesciarsi sul prato antistante.

Il 22enne, neolaureato in Economia aziendale all’Università di Cà Foscari, si stava recando al lavoro nella sede agordina di Luxottica, dove era impiegato nel settore Global Business Services EMEA.

Stando a una prima ricostruzione dei fatti, intorno alle 5 di questa mattina il giovane sarebbe uscito fuori strada mentre era alla guida della sua Opel Corsa, per evitare un cervo o un capriolo. L'auto, secondo i rilievi, ha infatti scartato improvvisamente verso sinistra, in un tratto rettilineo. Alcuni automobilisti di passaggio sul luogo dell’incidente pochi istanti dopo hanno confermato la presenza di un ungulato nei pressi della strada. L’animale è stato visto anche dagli agenti e dai soccorritori.

Sono stati proprio gli altri automobilisti presenti sul post ad allertare i soccorsi. Ma quando i sanitari del 118 sono arrivati non hanno potuto far altro che dichiararne il decesso del giovane che è stato estratto dall'abitacolo della vettura andato completamente distrutto dai vigili del fuoco. Le operazioni di soccorso sono terminate intorno alle 08:30.

Si tratta dell’ennesimo incidente con protagonisti animali. In particolare quel tratto di Sr203 Agordina è noto proprio per essere uno dei punti più critici, dove l’attraversamento di cervi e caprioli è molto frequente, al punto che da tempo si parla della realizzazione, proprio in questa zona, di un attraversamento ecologico sopraelevato.