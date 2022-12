Incidente ad Arignano, scontro frontale tra auto nella notte: morta una donna, ferito un 25enne Incidente mortale questa notte ad Arignano, nel Chierese. Una donna di 65 anni è morta dopo lo scontro frontale tra la sua auto e quella guidata da un 25enne, che è rimasto ferito ma non è in pericolo di vita. Indagini in corso.

A cura di Ida Artiaco

foto d’archivio.

Incidente mortale questa notte in Piemonte, dove si è verificato uno scontro frontale tra due auto ad Arignano, nel Chierese. Una donna, che secondo le prime informazioni disponibili sarebbe una 65enne di San Paolo Solbrito, è morta in seguito all'impatto, mentre un ragazzo di 25 anni è rimasto ferito, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Lo scontro è avvenuto intorno alle 4 su via della Valle tra una Lancia Ypsilon, guidata dalla vittima, e una Jeep Renegade guidata da un 25enne di Arignano.

Nella carambola, entrambe le vetture sono finite fuori strada. Per liberare le persone incastrate tra le lamiere è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Ma per la donna non c'è stato nulla da fare: i sanitari del 118 non hanno potuto far altro che decretarne il decesso.

Il 25enne, invece, è stato portato al Cto in condizioni serie ma non è in pericolo di vita. Sono stati richiesti anche accertamenti ospedalieri sul ragazzo, in particolare controlli per stabilire la guida in stato di ebbrezza e/o sotto effetto di sostanze stupefacenti.

I rilievi sono stati svolti dai carabinieri del nucleo radiomobile di Chieri. Indagini sono ancora in corso per ricostruire l'esatta dinamica di quanto successo. Probabilmente le auto si sono scontrate frontalmente a causa di un'invasione di corsia di una delle due vetture.

Sempre ieri si sono verificati altri due incidenti, per fortuna non mortali, sempre in Piemonte. Il primo a Rivoli, all'altezza dell'interscambio di Bruere, in direzione nord: per la pioggia battente, due auto sono entrate in collisione, mandando in tilt il traffico. I conducenti delle rispettive vetture sono rimasti feriti. Il secondo si è verificato all'altezza dell'area di servizio Stura Nord, in direzione Sud, tra Torino e Borgaro. In questo caso il bilancio è stato di tre feriti, tutti portati in codice verde all'ospedale Maria Vittoria di Torino.