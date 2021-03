in foto: Immagine dai vigili del Fuoco.

Oltre 10mila conigli hanno invaso una carreggiata dell'autostrada A14 in seguito ad un incidente che ha visto coinvolto un tir che trasportava gli animali vivi. È questa la scena che si sono ritrovati davanti gli agenti della polizia stradale e dei vigili del fuoco inviati dal centro operativo di Pescara ieri sera, intorno alle 19, sul tratto autostradale nel territorio di Atri, in provincia di Teramo. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il rimorchio dell'autoarticolato, proveniente da Foggia e diretto a Cesena, adibito al trasporto di conigli da allevamento e con circa 10mila conigli a bordo, si è sganciato dalla motrice per cause che sono ancora in via di aggiornamento e si è parzialmente rovesciato sulla carreggiata.

in foto: Immagine dai Vigili del Fuoco.

Nel frattempo, una vettura, una Ford Fiesta, che sopraggiungeva si è scontrata con il rimorchio ed è stata immediatamente travolta da un articolato che trasporta materiale ferroso da riciclare. L’uomo alla guida dell'auto ha riportato traumi apparentemente non gravi ed è stato trasportato con un’ambulanza in ospedale per le cure necessarie. Sul posto sono giunte quattro pattuglie della Stradale per chiudere l'autostrada e disporre l'uscita obbligatoria a Pineto, dalle 19.40. Gravi ripercussioni sulla circolazione, con oltre due chilometri di traffico. Due veterinari della Asl si sono precipitati sul luogo dell'incidente, a loro è andato il compito di recuperare insieme ai vigili del fuoco e ricoverare gli animali trasportati e che vagavano correndo sull’autostrada, dopo essere usciti dalle gabbie danneggiate a causa della violenza dell’impatto. Le cause di quanto successo sono in corso di approfondimento da parte della Polizia Autostradale intervenuta sul posto.