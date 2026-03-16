Incidente A1, scontro tra due camion in galleria Monte Mario nel Bolognese: un morto e autostrada chiusa

Tragico incidente in A1 nella galleria Monte Mario nei pressi di Sasso Marconi, nel Bolognese: un camionista è morto. Traffico interrotto in direzione Nord, i pompieri sono al lavoro per liberare la carreggiata e mettere in sicurezza il tratto.

Incidente mortale nella giornata di oggi, 16 marzo, lungo l’autostrada A1 all’altezza della galleria Monte Mario, nel tratto appenninico nella zona di Sasso Marconi. Lo schianto, avvenuto poco dopo le 13:30, ha coinvolto due mezzi pesanti: uno dei conducenti, rimasto intrappolato nell’abitacolo, ha perso la vita.

Sul luogo dell’incidente sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco del comando di Bologna, supportate dall’autogru della sede centrale, insieme ai sanitari del 118, alla Polizia Stradale e al personale della Società Autostrade. Le operazioni di soccorso, delicate e complesse a causa delle dimensioni dei mezzi coinvolti e della posizione nella galleria, hanno richiesto diverse ore per consentire l’estrazione della vittima e la messa in sicurezza dell’area.

Il traffico in direzione Nord è stato temporaneamente bloccato per permettere le manovre dei soccorritori e i rilievi di rito. L’uscita obbligatoria è stata segnalata a Sasso Marconi, dove si sono formati circa 7 chilometri di coda. Autostrade per l’Italia ha consigliato agli automobilisti di percorrere la Strada Statale 64 Nuova Porrettana per rientrare poi a Bologna Casalecchio. Sono stati distribuiti rifornimenti di acqua agli automobilisti rimasti bloccati, mentre chi era in possesso di un dispositivo di telepedaggio ha potuto entrare al casello di Sasso Marconi Nord; il casello verso Firenze è rimasto chiuso, con invito a entrare a Rioveggio.

Secondo quanto ricostruito, lo schianto ha visto coinvolti un mezzo pesante e una bisarca, in direzione Nord, all’altezza del km 207. L’urto è stato particolarmente violento, tanto da intrappolare il conducente all’interno dell’abitacolo, rendendo necessario l’intervento dei vigili del fuoco con l’autogru per liberarlo. Purtroppo, ogni tentativo di salvare la vittima si è rivelato vano.

L’incidente ha provocato non solo una tragedia umana, ma anche un forte rallentamento della circolazione su uno dei tratti più trafficati dell’A1. Sul posto, oltre alle operazioni di soccorso, sono stati effettuati rilievi approfonditi da parte della Polizia Stradale per determinare dinamica e responsabilità, mentre il personale di Autostrade ha coordinato la gestione del traffico e la sicurezza all’interno della galleria.